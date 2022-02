Horizon Forbidden West détaille ses options d’accessibilité

Horizon Forbidden West aura de nombreuses options d’accessibilité, comme détaillé par Guerrilla Games sur le blog officiel PlayStation. Les sous-titres sont activés par défaut. La taille et l’arrière-plan peuvent être configurés pour améliorer le gameplay. Au premier démarrage du jeu, la langue peut être sélectionnée, tant pour les voix que pour les sous-titres. Les tutoriels sur la mécanique et les commandes se trouvent dans le cahier, « une grande encyclopédie » qui contient toutes sortes d’informations.

Quant aux modes de difficulté, Guerrilla a conçu une expérience qui s’adapte à tous les types de profils de joueurs. Il existe cinq modes, allant du mode Histoire au mode Très difficile. « Nous avons également ajouté le niveau de difficulté personnalisé, qui vous permet d’ajuster les dégâts infligés ou subis par Aloy, vous donnant plus de flexibilité lors du réglage de la difficulté de combat. »

Le nouveau système de chasse aux machines encourage les joueurs à les piller rapidement, car ils sont rapidement détruits. « Comme cela peut être trop exigeant, nous avons introduit le système Easy Drop. En activant cette option, les composants de ressources externes attachés à la machine sont ajoutés à l’inventaire lorsqu’ils sont tués et pillés. Il est activé par défaut en mode Story et Easy et est inclus en option dans custom.

Les contrôles, tous personnalisables

Horizon Forbidden West introduit des préréglages de contrôle, une option pour gaucher et des contrôles entièrement configurables, bien qu’ils fournissent des avertissements s’ils détectent des conflits potentiels. Le système Copilot, quant à lui, permet d’accéder à une seconde manette avec les mêmes commandes. Bien sûr, une autre commande et un deuxième profil utilisateur sont nécessaires. « Il a été mis en œuvre grâce aux commentaires et au soutien incroyables de notre conseiller en accessibilité aveugle », ont-ils révélé.

Les capteurs de mouvement (accéléromètre et gyroscope) du DualSense peuvent être utilisés en option. «Il y a des curseurs qui ajustent la sensibilité du mouvement, ainsi que des ajustements pour la zone morte des sticks analogiques. Vous pouvez également changer rapidement d’arme en appuyant sur un seul bouton et échanger la fonctionnalité des manettes gauche et droite pour le mouvement du personnage et de la caméra.

La version PS5 utilise des gâchettes adaptatives et des vibrations haptiques, mais des ajustements sont ajoutés comme l’intensité des vibrations dans les cinématiques, le déplacement, le combat, l’interface ou l’environnement, ainsi que la possibilité de désactiver les gâchettes adaptatives lors du maniement de l’arme.

Paramètres d’assistance et paramètres visuels et sonores

Les paramètres d’assistance vous permettent de modifier la vitesse de ralenti sur la roue de l’arme, d’activer l’assistance à la visée et d’augmenter la durée de la mise au point (ralentit le temps sur l’arc suso). « Même en activant la mise au point automatique (tant qu’il vous reste de la mise au point) pour ne pas avoir à l’activer manuellement dans des situations de combat délicates. »

Les autres options qui ont été décrites sont Auto Sprint, Auto Heal (en dessous de 50% de santé) ou Auto Shieldwing (se déploie lorsque vous avez déverrouillé la capacité et que vous tombez de grandes hauteurs). L’option « Climbing Directions Always On » augmente la visibilité sans utiliser Spotlight.

Pour parvenir à une exploration plus organique, les indicateurs sont réduits, mais le joueur a la possibilité de les activer. Il en va de même pour les waypoints. En revanche, lors de trajets plus longs, l’option ‘Mount Follows Path’ vous permet d’avancer automatiquement.

Afin de réduire les difficultés visuelles et sonores, vous pouvez régler le bougé de l’appareil photo, le flou de mouvement, personnaliser l’interface, etc. « Côté son, il y a des commandes séparées pour la musique, les voix et les effets. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez forcer l’audio mono et désactiver les sons des acouphènes, tels que les cris des machines.

Horizon Forbidden West doit sortir le 18 février sur PS4 et PS5.

source | PlayStationBlog