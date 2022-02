Uncharted avec un jeune Sully ? Le réalisateur de Days Gone y a pensé

Jeff Ross, le directeur des médias de Days Gone et déjà hors de Bend Studio, a commencé à esquisser un Uncharted avec Sully. Cela a été révélé dans son discours lors d’un programme Sacred Symbols +, où il a expliqué que lorsque PlayStation a rejeté la suite de Days Gone, ils ont commencé à penser à d’autres IP de Sony. Le créatif a eu l’idée de concevoir un titre de la saga Uncharted mettant en scène un jeune Victor Sullivan dans les années 70.

« Victor Sullivan à 25 ans dans un monde très stylé », a déclaré le développeur. « Cela aurait été vers 1976 », selon les calculs d’âge qu’ils ont faits. Ross se souvient que le personnage s’est échappé de la marine pour ses propres raisons, a essayé de se faire une place dans le monde en tant que militaire, mais a fini par devenir un escroc. Son idée est qu’il serait un protagoniste similaire au James Bond de Sean Connery : « Un jeune et sexy Victor Sullivan, pour moi, aurait été comme Sean Connery. »

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection est désormais disponible dans le monde entier sur PlayStation 5 ! Nous sommes ravis de plonger dans les deux aventures massives de Nathan et Chloé. Merci aux fans et aux joueurs qui perpétuent l’héritage ! #SicParvisMagna pic.twitter.com/Yk72yQQnlf — NaughtyDog (@Naughty_Dog) 28 janvier 2022

Uncharted sans fusillades?

Le créateur a également mentionné des films comme Joker ou Once Upon a Time in Hollywood : « C’est ce que je voulais faire sans compter sur les parties les plus ringardes des années 70. » Cependant, ce concept s’est écrasé car ils pensaient qu’ils n’auraient pas autant d’occasions de développer les mécanismes de tir. « [No quiero hacer] le premier jeu Uncharted dans lequel le joueur n’a pas frappé un coup.

Ce n’est pas la première fois que l’on parle d’un Uncharted avec Sully. Naughty Dog a également mis cette idée sur la table.

Le film Uncharted avec Tom Holland sort ce vendredi 11 février. Pendant ce temps, les joueurs PlayStation 5 peuvent désormais profiter d’Uncharted: A Thief’s Legacy Collection, une compilation remasterisée qui comprend Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy. Son lancement est également prévu sur PC, mais pour le moment il n’y a pas de date confirmée.

source | VGC, Symboles sacrés+