PS4 et PS5 : jouez en ligne gratuitement le week-end sans PS Plus

Les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 non abonnés à PS Plus auront la possibilité d’essayer gratuitement les modes en ligne de leurs jeux vidéo. A l’occasion de la Saint-Valentin, Sony Interactive Entertainment a annoncé une promotion qui aura lieu entre le 12 février (00h01 CET) et le 14 février (23h59 CET, heure locale). Pendant ces jours, il n’y aura pas de barrières pour jouer en ligne.

Comme sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Nintendo Switch, le service en ligne est proposé dans le cadre d’un service, en l’occurrence PlayStation Plus. Sony propose aux utilisateurs trois abonnements différents, tous avec les mêmes avantages : le mensuel coûte 8,99 euros, tandis que celui de trois mois s’élève à 24,99 euros (soit 8,33 euros/mois). Enfin, l’abonnement de 12 mois peut être obtenu pour 59,99 euros (5,99 euros/mois).

Quels sont les jeux gratuits de février avec PS Plus ?

Les membres du service ont la possibilité de télécharger et de lire des titres gratuits chaque mois tant qu’ils restent abonnés. Au mois de février, la société propose trois titres :

Planet Coaster nous permet de créer le parc d’attractions de nos rêves. Il s’agit d’un jeu de gestion dûment adapté au gameplay avec une manette ; Tiny Tina Raid the Dragon’s Dungeon: A Unique Adventure est sorti en tant que DLC Borderlands 2, mais est maintenant de retour en tant que jeu vidéo autonome; UFC 4 est le titre de boxe d’Electronic Arts, un jeu de sport coloré qui nous invite à entrer dans le ring de combat.

Un autre avantage de PS Plus est la collection de classiques PS4, qui comprend des jeux comme Days Gone, Uncharted 4, God of War, Persona 5, Fallout 4, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ou Battlefield 1.

source | Playstation