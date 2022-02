Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök détaille son propre système de compétences

La prochaine extension d’Assassin’s Creed Vallhalla se définit comme la plus ambitieuse de la saga. Bien qu’il soit lié à l’histoire d’Eivor, il propose plus de 35 heures avec Odin comme protagoniste. Cette ambition s’est également répercutée sur le gameplay, car Ubisoft Sofia a conçu un tout nouveau système d’alimentation, qui fonctionne en parallèle avec le système de compétences du titre original. Dans une interview accordée à FreeGameTips, Georgi Popov, réalisateur de The Dawn of Ragnarök, nous a rapprochés de son fonctionnement.

Voici comment fonctionnent les pouvoirs d’Odin

Les pouvoirs d’Odin permettent au personnage de se transformer en corbeau, de marcher sur la lave, de contrôler les ennemis ou de se téléporter d’un point à un autre à l’aide de flèches et de cibles spéciales, entre autres. L’artefact Hughr Grip (Arracahughr) est celui qui canalise les pouvoirs. Au lieu d’utiliser de l’adrénaline et des livres de connaissances (comme les pouvoirs d’origine), les capacités ont une barre Hughr, qui est obtenue des ennemis.

« Ce que nous voulions obtenir avec ce système, c’est que les joueurs s’impliquent dans le monde, observent les lieux » pour réfléchir à une stratégie, a commenté le réalisateur. Au total, cinq pouvoirs qui peuvent être personnalisés et améliorés. Les éclats mystiques et les pièces siliceuses sont quelques-uns des composants qui nous donnent la possibilité de sélectionner des pouvoirs individuels et de leur apporter de petites améliorations.

«Lorsque vous battez un ennemi, vous obtenez Hughr et les barres se remplissent. Les utilisateurs peuvent l’utiliser lorsqu’ils ont une barre pleine, similaire à la façon dont l’adrénaline fonctionne. Ubisoft assure que les pouvoirs nous donneront des opportunités stratégiques et différentes options pour aborder l’aventure.

Assassin’s Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök sortira le 10 mars sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

source | Ubisoft