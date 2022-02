Listes de films: tous les films en première cette semaine (11-13 février)

Le week-end est là et, avec lui, des nouveautés dans le monde du cinéma. C’est vrai que le gala des Oscars approche, mais tout n’est pas statuettes dans le septième art. Comme chaque semaine, sur FreeGameTips, nous vous proposons toutes les premières qui arrivent dans les salles obscures ce vendredi, avec des noms aussi importants et médiatiques qu’Uncharted, The Royal Game ou The Beatles : Get Back. Sans plus tarder, ce sont les premiers films ce week-end (du 11 au 13 février) dans les salles de toute l’Espagne.

Inexploré

Pizza Réglisse

Visiteur

un amour agité

Le jeu royal

voyager quelque part

The Beatles: Get Back – Le concert sur le toit

Tailleur (le tailleur)

Inexploré

Durée : 116 minutes

Direction : Ruben Fleischer

Synopsis : La saga de jeux vidéo Naughty Dog et PlayStation passe au grand écran avec une adaptation mettant en vedette Tom Holland et Mark Wahlberg. Sans aucun doute, la première la plus recommandée pour aller en famille en raison de son caractère médiatique et de son action débridée. Le grand pari de PlayStation sur grand écran, le jeu se sera-t-il bien passé ?

Pizza Réglisse

Durée : 133 minutes

Réalisation : Paul Thomas Anderson

Synopsis : Nominé pour le meilleur film, le meilleur réalisateur et le meilleur scénario original aux Oscars, Licorice Pizza reçoit de très bonnes critiques. Nous connaissons l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, de leur rencontre à la façon dont ils finissent par tomber amoureux. Comédie, drame et romance.

Visiteur

Durée : 99 minutes

Direction : Alberto Gospel

Synopsis officiel : « Marga, en crise avec son mari, décide de passer quelques jours dans une vieille maison de sa ville. Là, elle commence à percevoir des phénomènes étranges qui la terrifient : une entité invisible semble en savoir long sur elle, par exemple, qu’elle a entamé une relation avec un vieil ami de l’université. Elle tombera finalement enceinte et décidera d’avorter en secret, mais l’entité ne la laissera pas quitter la maison. Tout un thriller.

un amour agité

Durée : 118 minutes

Réalisateur : Joachim Lafosse

Synopsis : Nominés au festival de Cannes et aux César pour les performances de ses protagonistes, Leïla et Damien s’aiment. Ils luttent tous les deux pour garder leur famille ensemble malgré le fait que Damien soit une personne bipolaire. Une histoire de dépassement, dramatique qui vous raconte le sens de la famille.

Le jeu royal

Réalisation : Philipp Stölzl

Synopsis : Ce drame nous place à Vienne en 1938, alors que les nazis viennent d’annexer l’Autriche et que le notaire Josef Bartok sait qu’il est en danger de mort. En cours de préparation, il est arrêté par la Gestapo et enfermé dans un hôtel reconverti en prison. Il ne pourra partir que s’il collabore avec le Nacis. Les échecs seront son point d’appui pour endurer cette longue période.

voyager quelque part

Durée : 104 minutes

Adresse : Helena de Llanos

Synopsis : Ce documentaire, nominé aux Feroz Awards, est un mélange de documentaire et de fiction biographique qui traite à la fois de la présence et de l’absence d’Emma Cohen et de Fernando Fernán Gómez. Ils soulignent sa haute facture technique.

The Beatles: Get Back – Le concert sur le toit

Durée : 60 minutes

Direction : Peter Jackson

Synopsis : Le dernier concert des Beatles en tant que groupe sous forme de documentaire et avec les interventions de nul autre que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Star.Un concert sur un toit de Savile Row à Londres. Conçu pour les amoureux du groupe britannique.

Tailleur (le tailleur)

Durée : 100 minutes

Réalisatrice : Sonia Liza Kenterman

Synopsis : Nikos vit dans le grenier de la boutique de tailleur familiale en Grèce. Le film nous parle d’un tailleur rêveur qui, même sans avoir d’argent, essaie de réinventer sa vie et d’égayer la vie des mariées d’Athènes. Une comédie dramatique du pays grec.