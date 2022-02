Tom Holland dévoile ses jeux vidéo préférés, à quoi joue-t-il maintenant ?

Le film Uncharted débarque uniquement dans les salles ce 11 février. Tom Holland, connu pour son rôle de Peter Parker dans les films Spider-Man de l’univers cinématographique Marvel, est également Nathan Drake dans l’adaptation grand écran du héros PlayStation. A l’occasion de la promotion de ce blockbuster, Holland se rend en Espagne et, plus précisément, au Théâtre Royal de Madrid, où il a répondu aux questions des médias. S’adressant à FreeGameTips, ce sont vos jeux vidéo préférés et les plus attendus.

Hogwarts Legacy, son plus attendu; Uncharted 4, son préféré

« Je dirais que mon jeu vidéo préféré est probablement Uncharted 4. J’ai vraiment apprécié Skyrim ; The Last of Us était aussi un jeu que je trouvais fantastique. Et Jak and Daxter est l’un de mes jeux préférés », commence-t-il par dire. Bien qu’il ne puisse pas jouer autant qu’il le voudrait, il est connu pour être un fan de Harry Potter. C’est ce qu’il attend le plus pour le reste de la saison.

« D’un autre côté, je suis très enthousiasmé par le nouveau jeu Harry Potter qui sort [Hogwarts Legacy]. Je aime les jeux vidéo. Mais en fait, je n’ai pas un seul favori. »

Héritage de Poudlard

Être en tournée promotionnelle empêche Holland de s’occuper du divertissement de jeux vidéo pendant son temps libre, mais c’est à cela que servent les consoles portables, toujours disponibles en cas de besoin. Ce à quoi on ne s’attendait pas, c’est qu’il jouait, en plein 2022, avec une PS Vita, une plateforme pour laquelle on voue une affection particulière : « En fait, je joue à Uncharted en ce moment sur PS Vita, PlayStation m’en a envoyé une, c’était très agréable de pouvoir jouer en tournée. J’en ai profité pendant mon temps libre. Par contre, je n’ai pas vraiment beaucoup de temps libre. Je suis très occupé », conclut-il.

Uncharted ouvre uniquement dans les cinémas de Columbia Pictures, Arad Productions, Atlas Entertainment et PlayStation Productions ce 11 février dans les cinémas de toute l’Espagne.

