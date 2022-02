Becker et Riot Games annoncent un accord qui fera passer l’esport à un autre niveau

La pandémie et le confinement ont fait que durant cette dernière période le phénomène des jeux en ligne a considérablement augmenté. De plus en plus de personnes décident d’investir leur temps dans ce passe-temps, comme le confirme le rapport réalisé en 2020 par DFC Intelligence, qui a montré que 40% de la population mondiale apprécie ce passe-temps.

C’était la principale motivation du principal groupe exposant de la bière dans le monde, Cervecería AB InBev, à rejoindre une alliance avec Riot Games au niveau latino-américain, où Cerveza Becker représentera spécifiquement le Chili. De cette façon, les fans de League of Legends (LoL), un jeu qui compte plus de 180 millions d’utilisateurs mensuels, pourront déguster de la bière tout en profitant de la meilleure compétition du domaine, la LoL Latin American League.

« Cette initiative est l’occasion idéale pour les fans de se rassembler et de développer la communauté League of Legends dans notre région ; Nous sommes extrêmement heureux de cette collaboration », Daniel Morales, directeur des alliances stratégiques chez Riot Games LATAM

L’objectif de cette nouvelle alliance est de permettre aux différents joueurs de porter l’expérience de jeu à un autre niveau, c’est pourquoi Cerveza Becker souhaite être présente dans les diffusions en streaming de la ligue. L’idée centrale de l’initiative est que les fans de LoL puissent profiter de leur passe-temps préféré de la meilleure façon possible.

« L’une des principales tendances qui s’est développée dans notre pays depuis plus de 2 ans est l’augmentation notable des joueurs professionnels de League of Legends et des jeux vidéo en particulier. Nous sommes clairs sur l’importance de ce type de tournoi, c’est pourquoi, avec cette alliance, nous cherchons à renforcer encore la super ligue avec l’ensemble du portefeuille de Cerveza Becker », a assuré Josefa Undurraga, Brand Manager de Cerveza Becker.

Comment jouer et gagner

L’alliance entre Cerveza Becker et Riot Games veut donner aux fans de League of Legends l’opportunité de participer activement à cette super ligue. L’idée est qu’ils peuvent participer

dans un jeu de prédiction qui débutera le 12 février et comportera 9 tours hebdomadaires qui dureront jusqu’au 16 avril.

Il y aura un classement pour chaque tour de compétition, dans lequel les utilisateurs ajouteront des points en fonction de leurs pronostics des matchs LLA, la ligue professionnelle League of Legends de Riot Games. Chaque semaine un nouveau classement sera fait, repartant de zéro chaque joueur.

Il y a 6 prédictions possibles que l’utilisateur peut faire pour chaque match. Au moment du jeu, le vainqueur du match et l’équipe qui obtient le premier sang ainsi que celle qui obtient la première tour obtiendront 10 points. Ensuite s’ajouteront des points pouvant aller de trois à plus de cinquante, ceux-ci dépendant des dragons obtenus par chaque équipe, des meurtres et de la durée de la partie.

Pour pouvoir participer, vous devez vous inscrire sur Thecooldown.gg/challenge/becker et prédire quel joueur LoL gagnera chaque semaine. Il y aura un classement pour chaque ronde de compétition selon le calendrier officiel de la ligue publié au lien suivant : https://lolesports.com/schedule?leagues=ll. Dans celui-ci, seront sélectionnés par tour et les utilisateurs qui ajoutent plus de points pour leurs pronostics corrects pourront gagner :

● Première place : chapeau Becker, verre Becker, pack de 24 bières classiques 473 cc, carte-cadeau CDLC de 2 000 $ et 10 coffres + clés Hextech.

● Deuxième et troisième place : verre Becker, pack de 24 bières classiques 473 cc, carte-cadeau CDLC de 2000$ et 5 coffres + clés Hextech.

● Top 10 : carte-cadeau CDLC de 2 000 $ et 1 coffre Hextech + clé.

● Top 100 : 2 000 $ en carte-cadeau CDLC.

Les lauréats des différents prix seront annoncés sur les réseaux sociaux officiels de Cerveza Becker : instagram @cerveza_becker, facebook Becker et twitter Becker Chile.

De plus, juste pour s’inscrire sur Thecooldown.gg/desafio/becker, Casa de la Cerveza offrira 1 000 pesos de réductions sur les produits Becker pour les achats supérieurs à 20 000 pesos.