Gran Turismo Sophy : c’est l’intelligence artificielle capable de battre les pilotes professionnels

Polyphony Digital, responsable de la saga de conduite PlayStation Gran Turismo et qui s’apprête à lancer le septième opus numéroté sur le marché, et Sony AI, la division du géant japonais dédiée à la recherche et au développement de l’intelligence artificielle, ont présenté Gran Turismo Sophy , un nouveau système d’IA sur lequel les deux sociétés travaillent depuis un certain temps et qui a obtenu d’excellents résultats appliqués à Gran Turismo Sport, pouvant rivaliser avec les pilotes professionnels du titre et même battre les meilleurs.

« Un agent d’IA de course révolutionnaire »

Ainsi, et à travers un blog officiel de Sony AI, les responsables de Sophy expliquent les résultats surprenants obtenus par son nouveau système d’intelligence artificielle appliqué à Gran Turismo Sport, tout au long d’une formation virtuelle grâce à laquelle il a obtenu « une course aux compétences pour défier et surpasser certains des pilotes Gran Turismo de classe mondiale.

À tel point que Sophy a pu assimiler les systèmes complexes de simulation physique de Gran Turismo Sport, en plus d’analyser le comportement du reste des pilotes humains, tout cela en interprétant le tracé du circuit et en choisissant le plus approprié action à tout moment, en fonction des circonstances de la course. Et c’est que, comme s’il s’agissait d’un pilote humain, il a la capacité d’anticiper les mouvements de ses rivaux et de rivaliser sans recourir à des attaques ou des crashs aveugles.

L’enthousiasme suscité par cette nouvelle étape dans le développement de l’IA est tel que Kenichiro Yoshida lui-même, PDG de Sony, a partagé une vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes dans laquelle il met en lumière l’excellent travail des deux sociétés, démontrant « le potentiel que nous avons pour utiliser efficacement l’infrastructure de jeux en nuage de PlayStation à des fins de formation à l’IA à grande échelle. »

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation que ce système atteindra la saga Gran Turismo à court terme, bien que Sony assure que c’est leur intention. En revanche, dans une interview accordée à Wired, ses responsables expliquent que Sophy peut être très utile dans les systèmes de conduite autonome, ce qui semble intéresser beaucoup Sony.

