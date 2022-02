Windbound est désormais gratuit sur Epic Games Store ; Brothers: A Tale of Two Sons la semaine prochaine

Une semaine de plus, l’Epic Games Store propose un jeu vidéo gratuit dans le cadre de sa promotion habituelle. A tel point que le titre phare de cette semaine est désormais disponible avec Windbound, une aventure à l’aspect survival marqué par 5 Lives Studios et Deep Silver. De plus, la plateforme Epic Games a confirmé le titre qui sera disponible sans frais la semaine prochaine, qui n’est autre que le très acclamé Brothers : A Tale of Two Sons de Starbreeze Studios et 505 Games.

Jeux gratuits hebdomadaires sur Epic Games Store

Ainsi, tout utilisateur de l’Epic Games Store qui souhaite mettre la main sur Windbound peut désormais ajouter le titre à sa bibliothèque numérique sans débourser un sou, oui, au plus tard avant le jeudi 17 février prochain à 17h00 (en heure péninsulaire). ). ), moment à partir duquel le prochain titre déjà annoncé fera partie de la promotion. Une fois le jeu ajouté à notre compte, nous pouvons l’installer quand nous le voulons sans aucun type de paiement ou d’abonnement.

« Windbound: Brave The Storm part d’une idée intelligente: un jeu de survie classique mais abordable, se déroulant dans un archipel d’îles, avec une beauté audiovisuelle captivante et une certaine marge de créativité », notons-nous dans notre critique du titre disponible dès maintenant gratuitement sur Epic Games Store.

D’autre part, il a été confirmé que le prochain jeu vidéo qui sera disponible gratuitement sur Epic Games Store à partir de jeudi prochain sera le célèbre Brothers: A Tale of Two Sons, l’une des premières œuvres du désormais bien- réalisateur connu Josef Fares dans lequel deux frères doivent travailler ensemble pour survivre aux défis d’un monde fantastique séduisant. « Une alternative éphémère, mais une alternative après tout aux habituelles propositions jouables de FPS ou d’Action qui interpelle directement l’utilisateur pour en faire le lien qui unit les deux frères », soulignait-on dans notre analyse.

source | Magasin de jeux épiques