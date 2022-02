GeForce Now reçoit une nouvelle vague d’ajouts avec Sifu comme protagoniste principal

NVIDIA confirme la grille des titres qui seront ajoutés à GeForce Now tout au long de cette semaine. Entre le 10 et le 13 février, vous verrez les éléments suivants dans le catalogue de services.

GeForce Now ajoute de nouveaux jeux à son catalogue

Pas ce soir 2 | Magasin de jeux Steam et Epic

La diplomatie n’est pas une option | Fumer

ModelBuilder | Fumer

Sifu | Magasin de jeux épiques

Loup-garou : L’Apocalypse – Sang de terre | Fumer

Simulateur d’évasion | Fumer

Marche des Empires | Fumer

Combat moderne 5 | Fumer

Parkasaure | Fumer

Truberbrook | Magasin de jeux Steam et Epic

Le nom le plus connu est Sifu. Les arts martiaux de ce « moi contre le quartier » nous ont convaincu lors de l’analyse. Ce n’est pas pour rien qu’il a obtenu une note de 9 sur 10. Vous pouvez lire le texte complet ici.

D’autre part, GeForce Now fait également écho aux mises à jour de certains des jeux du moment. La saison 12 d’Apex Legends peut désormais être appréciée via le service; la même chose se produit dans Far Cry 6 avec son dernier DLC, appelé Joseph : Collapse.

GeForce Now dans plus d’endroits

Parmi les dernières nouvelles du fabricant, on peut voir les débuts de GeForce Now dans l’écosystème Apple. Désormais, vous pouvez accéder à vos bibliothèques dans les principaux magasins sur PC à partir d’un Macbook Pro, Macbook Air, iMac et iOS. et, également à partir d’appareils mobiles.

La tendance à atteindre plus d’endroits est une constante pour NVIDIA. Les derniers modèles de téléviseurs LG ont également leur propre application native. Vous pouvez désormais jouer à GeForce Now sans quitter votre canapé. Tous les panneaux OLED, QNED, NanoCell et UHD fabriqués à partir de 2021 font écho à cette fonctionnalité. Vous le trouverez dans la boutique LG dans la section ‘jeux’.

