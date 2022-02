Assassin’s Creed Walhalla | Quel rôle jouera Eivor dans Dawn of Ragnarök ?

Le nouveau contenu génial d’Assassin’s Creed Valhalla est une extension autonome mettant en vedette Odin. Le titre a été décrit par Ubisoft comme le DLC le plus ambitieux de la saga, puisqu’il implémente de nouvelles mécaniques, ajoute une carte inédite et plus de trente heures de contenu. En raison de son approche mythologique, on se demande si l’histoire d’Eivor sera élargie. Le réalisateur de L’Aube du Ragnarök, Georgi Popov, a confirmé à FreeGameTips que son rôle sera mineur au sein de l’intrigue.

« Nous traiterons de l’histoire d’Eivor dans un segment très court, ce n’est pas notre objectif. Les joueurs ne doivent pas s’attendre à de grandes révélations sur le personnage. » Cependant, ils faciliteront « un peu plus [de información] sur son passé. » La raison en est que lorsque le personnage boit la potion, il tombe dans un sommeil profond, ce qui lui permet de se souvenir des expériences d’Odin.

En parallèle, la question des Isu – dans la mythologie d’Assassin’s Creed, la race extraterrestre qui a créé les êtres humains – se reflétera dans les liens avec les jeux précédents et les événements reconnaissables.

En vente le 10 mars

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök n’est inclus dans aucun Season Pass et doit être acheté séparément. Il est prévu pour le 10 mars et sera mis en vente sur tous les systèmes sur lesquels le titre principal est disponible, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

On ne sait pas s’il y aura plus de contenu lié à cet épisode, bien que Jason Schreier, un journaliste de Bloomberg, ait publié un article dans lequel il assure qu’il y aura un épisode séparé mettant en vedette l’Assassin Basim, un produit plus petit et plus ciblé. en mode furtif. .

Assassin’s Creed Infinity, quant à lui, en est encore à ses débuts et fonctionnera davantage comme une sorte de plate-forme d’histoire. Selon Schreier lui-même, la sortie du jeu vidéo de Basim devrait combler une lacune importante dans le calendrier.

source | Ubisoft