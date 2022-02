Elden Ring renonce à plusieurs classes du test technique

Elden Ring modifiera le nombre de classes qu’il aura dans la version finale. Les dernières avancées partagées indiquent la suppression de certaines des classes vues lors du test technique. Blood Wolf est la perte la plus notoire, car il est devenu un favori instantané des fans. Ensuite, nous vous laissons avec ceux que vous aurez à votre disposition à partir du 25 février.

Toutes les classes Elden Ring

Samouraï

héros

Sans abri

Bandit

Astrologue

Prophète

Prisonnier

Confesseur

Malheureux

Ils commencent tous avec certaines statistiques et équipements. Ce ne sera que lorsque nous nous rapprocherons de son lancement que nous connaîtrons plus de détails.

On a déjà joué à Elden Ring : le dernier aperçu avant l’analyse

Chez FreeGameTips, nous avons déjà passé les premières heures sur la version finale. « Elden Ring nous surprend avec son monde ouvert, qui embrasse l’inconnu et nous fait douter encore plus du chemin que nous choisissons, capable de garder des pièges, des ennemis et des morts dans cet environnement également. Mais, en même temps, il devient un titre formidablement familier quand il limite son rayon d’action », nous a-t-on dit.

« Que ce soit à l’intérieur d’une grotte ou en explorant le premier château, personne ne dirait qu’il ne peut pas s’appeler Dark Souls 4. Et c’est très bien. Parce que ce n’est pas Bloodborne, ni Sekiro. Cela fait partie de l’épine dorsale du genre qu’ils ont eux-mêmes créé. Mais voilà qu’on lui présente un monde d’horizons lointains, sans signes ni repères, avec des surprises plus désagréables que réconfortantes. Capable de maintenir le sentiment de danger et de doute à chaque fois que nous avançons ». Vous pouvez lire la bande-annonce complète ici.

Elden Ring se rapproche de ses débuts sur le marché. Hidetaka Miyazaki revient en beauté avec l’un des jeux phares de cette année 2022. Ce sera à partir du 25 février que les joueurs PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC pourront se lancer dans la grande aventure de From Software.

