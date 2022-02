Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir surprend avec ses premières images

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir surprend avec la publication de ses premières images. Amazon révèle enfin à quoi ressemble la série en temps réel, dont la première est prévue sur Prime Video le 2 septembre. Voici à quoi ressemblent Galadriel, Elrond et bien d’autres personnages.

Pourquoi Bayona s’est-elle impliquée dans le projet ?

Dans l’une des captures d’écran, nous pouvons apprécier le travail de JA Bayona sur le terrain. Le réalisateur catalan a eu la charge de réaliser les deux premiers épisodes de la saison. La clé pour entrer dans le projet était la confiance qu’il avait avec les showrunners, JD Payne et Patrick McKay.

« Dès le début, j’ai fait confiance à ces gars », explique Bayona dans des déclarations à Vanity Fair. «Je savais ce qu’ils traversaient et ils savaient aussi ce que je traversais. Pouvez-vous imaginer retourner dans un monde si cher et [enfrentarte] à la haute barre des films de Peter Jackson ? Nous connaissions les attentes à tout moment. Bayona reconnaît qu’au-delà du scénario, elle a été séduite par l’ouverture de Payne et McKay aux conseils.

Un autre aspect rapporté dans Vanity Fair est le budget de la saison. Malgré le fait que la société de production n’ait pas dévoilé les chiffres officiels, le gouvernement néo-zélandais estime que les coûts de tournage dépassent 462 millions de dollars. Les structures construites dans le pays continueront d’être utilisées au cours des saisons suivantes.

« La série commence à une époque de paix relative et suit un casting de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la redoutable résurgence du mal en Terre du Milieu », commence le synopsis de la série. Il ne faudra pas longtemps avant de voir le premier aperçu en mouvement. Ce sera pendant la célébration du Super Bowl que la bande-annonce tant attendue sera publiée.

La source: Vanity Fair