Final Fantasy 6 Pixel Remaster a déjà une date sur PC et mobile : le retour du classique JRPG

Final Fantasy 6 Pixel Remaster, la version remasterisée du classique Super Nintendo de 1994, a déjà une date de sortie sur PC et appareils mobiles. Cela a été confirmé par Square Enix, annonçant que le 23 février 2022, les fans pourront profiter de cette nouvelle version améliorée sur les mobiles Steam et iOS et Android, clôturant ainsi le cycle des relances Pixel Remaster de la série classique Final Fantasy avec le sixième livraison.

Améliorations audiovisuelles et plus de nouvelles

« Plongez dans une histoire classique qui commence avec la guerre des sorciers, qui a réduit le monde en cendres et fait disparaître la magie du monde. Mille ans plus tard, l’humanité a reconstruit le monde sur la base des machines et de la technologie, jusqu’à ce qu’une fille nommée Terra apparaisse avec des pouvoirs mystérieux. L’Empire maléfique l’a captive dans le but d’utiliser ses pouvoirs comme une arme, mais la rencontre entre Terra et un jeune homme nommé Locke va tout changer », nous raconte l’intrigue de l’épisode bien connu de Final Fantasy.

Parmi les principales améliorations et nouveautés de cette version Pixel Remaster de Final Fantasy VI on retrouve :

Une mise à jour générale du pixel art 2D, comprenant des personnages distinctifs de Final Fantasy conçus par Kazuko Shibuya, l’artiste original et contributeur actuel.

Une bande-son magnifiquement remaniée sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu, fidèle au style Final Fantasy.

Un gameplay amélioré comprenant une interface modernisée, des options de combat automatique et bien plus encore.

Contenu supplémentaire tel que le bestiaire, la galerie et le lecteur de musique.

De Square Enix, ils nous rappellent que les différents versements de la série Final Fantasy Pixel Remaster peuvent être achetés séparément pour obtenir une remise plus importante, tandis que les cinq premiers versements déjà publiés bénéficient d’une remise de 20% jusqu’au 23 février 2022.

