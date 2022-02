Morbius : le vampire de Marvel et Sony se voit dans une nouvelle affiche imposante

Morbius, le prochain film de Sony Pictures avec Marvel sur l’anti-héros de l’univers Spider-Man, présente une nouvelle affiche pour sa sortie en salles le 1er avril 2022 après son énième report. Ainsi, cette nouvelle image promotionnelle nous montre ses principaux protagonistes, avec Michael Morbius au centre sous les yeux redoutables de son alter ego vampire, incarné par l’acteur et chanteur Jared Leto. Avec le protagoniste, nous voyons le reste de la distribution avec Matt Smith (The Crown), Jared Harris (Chernobyl), Adria Arjona (True Detective) et Tyrese Gibson (Fast & Furious Saga, Transformers Saga).

Nouvelle affiche de Morbius de Marvel et Sony Pictures

Ainsi, cette nouvelle affiche, malgré le fait qu’elle n’offre pas de nouveaux indices sur l’intrigue, nous laisse voir en détail ses principaux protagonistes. « L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran avec l’acteur oscarisé Jared Leto transformé en un anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver les autres du même sort, le docteur Morbius fait un pari désespéré. Ce qui d’abord semble être un succès radical déclenche bientôt une noirceur en lui. Le Bien l’emportera-t-il sur le Mal ? Ou Morbius succombera-t-il à ses mystérieux nouveaux besoins ?

Rappelons que Morbius appartient au soi-disant univers Spider-Man de Sony, un univers partagé de films avec des personnages liés au super-héros arachnide qui a déjà eu le croisement occasionnel avec l’UCM, soit à travers le voyage éphémère de Venom de Tom Hardy à travers un changement d’univers provoqué par Doctor Strange dans Spider-Man : No Way Home ou par la présence surprenante du Vautour de Michael Keaton dans la bande-annonce de Morbius, le méchant de Spider-Man Homecoming de Marvel Studios. Par curiosité, Morbius mentionne Venom dans sa dernière bande-annonce.

Morbius ouvre en salles le 1er avril 2022.

source | images sony