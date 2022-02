Mario Kart 8 Deluxe : Les 8 premières pistes du Extra Tracks Pass dévoilées

L’une des grandes surprises du Nintendo Direct de février a été Mario Kart 8 Deluxe, le jeu des records. Lorsque tous les utilisateurs réclamaient un éventuel Mario Kart 9, Nintendo a choisi de transformer son titre à succès – capable de se vendre à plus de 43 millions d’exemplaires depuis sa première sur Nintendo Switch – en une sorte de Mario Kart Ultimate. Aux 48 circuits déjà inclus, 48 ​​autres pistes seront ajoutées avec le soi-disant Extra Tracks Pass, qui consistera en six livraisons de huit circuits remasterisés chacune. Le premier volet, prévu en mars, a déjà confirmé ses huit circuits.

Ce sont les 8 premiers circuits du Mario Kart 8 Deluxe Extra Tracks Pass

Les deux premières tasses supplémentaires du Mario Kart 8 Deluxe Extra Tracks Pass sortiront le 18 mars 2022. Chaque tasse avec quatre circuits ; chaque tranche avec deux tasses (huit circuits) en un total de six tranches d’ici 2023. Soit un total de 48 circuits remasterisés des huit jeux vidéo précédents de la saga (c’est-à-dire huit tranches, puisque les circuits seront également être inclus Mario Kart Tour original). Toutes les pistes seront sélectionnables dans tous les modes de jeu ; multijoueur individuel et local et en ligne.

Coupe Turbo Or

Boulevards de Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Crapaud (Mario Kart 7)

Montagne de chocolat (Mario Kart 64)

Centre de noix de coco (Mario Kart Wii)

Coupe Féline Fortune

Circuit de Tokyo (Mario Kart Tour)

Collines aux champignons (Mario Kart DS)

Jardin Céleste (Mario Kart: Super Circuit)

Manoir Ninja (visite Mario Kart)

Prix ​​et détails : combien coûte le Mario Kart 8 Deluxe Bonus Tracks Pass ?

Le Pass Mario Kart 8 Deluxe Extra Tracks est au prix de 24,99 euros sous la forme d’un paiement unique : il donne accès aux six livraisons de huit circuits (les 48 pistes). Une autre façon d’accéder au contenu est via Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Les utilisateurs abonnés n’auront rien à payer : c’est inclus dans l’abonnement.

Mario Kart 8 Deluxe est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Le titre s’est déjà vendu à plus de 43 millions d’exemplaires ; la plus aboutie de la console.

