Metroid Dread est mis à jour en version 2.0.0 : toutes les nouveautés et ajustements

Nintendo a annoncé lors du Nintendo Direct de février dernier une mise à jour gratuite pour Metroid Dread. Le titre à succès de Nintendo Switch, l’un des mieux notés par la critique en 2021, recevra deux mises à jour majeures : la première, que nous détaillons ci-dessous (version 2.0.0), est désormais disponible ; le second arrivera en avril prochain. Faisons connaître tous les détails.

Metroid Dread version 2.0.0 : quoi de neuf ?

La version 2.0.0 de Metroid Dread a comme nouveauté principale l’arrivée du mode Terrifiant, avec lequel avec un seul coup le jeu sera terminé. D’autre part, un Mode Débutant, une modalité plus permissive qui permettra aux joueurs de récupérer plus rapidement. Une autre mise à jour gratuite arrivera en avril, apportant avec elle le mode Boss Wave (un Boss Rush classique), avec lequel nous pouvons combattre un boss après l’autre aussi loin que nous le pouvons.

Metroid Dread est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.

Calendrier 2022 : la Nintendo Switch appuie sur l’accélérateur

La Nintendo Switch a encore quelques années devant elle. Le président de l’entreprise, Shuntaro Furukawa, insiste : nous sommes au milieu de son cycle de vie. Avec 103,54 millions d’unités vendues au 31 décembre, la console a dépassé les ventes totales de la Wii (en moins de cinq ans) et continue de battre des records qui semblaient inatteignables.

A cela il faut ajouter un rythme de ventes de logiciels qui ne cesse d’améliorer les chiffres des années précédentes. Rien qu’en 2021, ils ont réussi à vendre 85,41 millions de jeux vidéo ; ce qui porte le nombre total à 766,41 millions de titres vendus depuis son lancement en mars 2017 : une moyenne de 7,40 titres pour chaque acheteur de la console.

De plus, Nintendo ne pense pas à acheter des studios dans l’immédiat, d’autant que d’autres sociétés agissent de la sorte. Retro Studios en 2002, Monolith Soft. en 2007 et Next Level Games en 2021, des studios qui entretenaient une relation très étroite avec Nintendo depuis des années.

Le futur immédiat de la Nintendo Switch a un nom et un prénom : ses jeux vidéo exclusifs. Points forts : Splatoon 3, Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, le deuxième volet tant attendu de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Bayonetta 3 et Triangle Strategy. Si tout se passe bien, nous les jouerons tous en 2022.

