NieR : Automata fêtera son cinquième anniversaire avec un événement spécial

Square Enix fêtera le cinquième anniversaire de NieR : Automata le 23 février. Le jeu vidéo de Yoko Taro, l’un des plus exaltés de l’année 2017 déjà inoubliable, fête ses cinq ans en quelques jours et, à en juger par les informations, des nouveautés nous attendent. La société japonaise prévoit que la question fera l’objet d’une sorte d’annonce, bien qu’aucun détail spécifique n’ait émergé à ce stade.

Tous les fans intéressés à en savoir plus sur l’actualité et le reste des activités programmées, telles que des tirages au sort et une session de questions-réponses avec les membres de l’équipe d’origine, pourront suivre la diffusion en direct le 23 février à partir de 10h00 ( CEST) sur le portail vidéo Nicovideo.

Les présentateurs de l’événement ne seront pas inconnus. Nous parlons de personnalités telles que le producteur de la série NieR, Yosuke Saito ; la directrice créative de la saga, Yoko Taro, ainsi que le designer senior Takahisa Taura et Eiichi Okabe, compositeur.

La première partie de l’événement servira de rétrospective. Cinq ans depuis le jeu vidéo qui a porté le nom de Yoko Taro à un nouveau niveau dans le monde occidental. Il y aura des tirages au sort et des activités avec les fans. La deuxième partie de l’émission sera axée sur les questions et réponses avec « des choses que nous voulons demander à l’équipe de développement pour le cinquième anniversaire ». Différentes sources non confirmées par Square Enix pointent vers une possible adaptation de NieR : Automata au monde de l’anime.

NieR : Automata, un jeu vidéo difficile à oublier

NieR : Automata est initialement sorti au Japon le 23 février 2017. Nous n’avons pas eu à attendre trop longtemps pour y jouer en Europe sur PlayStation 4, sa plateforme d’origine : le 10 mars en Europe. À partir de là, au fil du temps, il a fini par arriver sur PC et Xbox One.

Plus tard, le soi-disant Game of the YoRHa Edition est sorti. Un jeu vidéo incontournable tant pour son plaisir que pour le champ d’étude qu’il présente ; un travail riche, plein de détails, de soin et de soin dans tous les aspects. Sans aucun doute, un titre inoubliable que, cinq ans plus tard, nous continuons de recommander.

