EarthBound et EarthBound Beginnings arrivent sur Nintendo Switch Online ; Déjà disponible

EarthBound et EarthBound Beginnings sont désormais disponibles sur Nintendo Switch via le service d’abonnement Nintendo Switch Online. Les deux premiers volets de la saga Mother, de Shigesato Itoi, sont reconnus comme deux œuvres incontournables pour les amateurs du genre RPG ; A défaut de savoir si un jour Mother 3 arrivera en Occident, bouclant ainsi la trilogie.

Pendant ce temps, l’aventure de Ness, Paula, Jeff et Poo, chargés d’accomplir une ancienne prophétie et d’arrêter Giygas dans EarthBound (SNES) est désormais accessible à tous avec toutes les facilités qu’apporte l’émulateur Nintendo Switch Online : pouvoir arrêter le jouer à tout moment (état de sauvegarde), rembobiner les options ou pouvoir choisir de jouer en mode portable ou à la télévision. De même, le voyage vers l’année 198X dans EarthBound Beginnings, la version localisée en anglais du jeu Famicom Mother, est également disponible dès maintenant. Les deux titres peuvent être joués en anglais.

Combien de jeux Nintendo Switch ont été vendus jusqu’à présent ?

Les données de vente de Nintendo Switch sont absolument écrasantes, avec des sagas comme Mario Kart, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pokémon, Super Smash bros, Super Mario 3D, Mario Party ou Splatoon battant des records dans leurs sagas respectives. Rien qu’en cette période de Noël (du 1er octobre au 31 décembre), la firme de Kyoto a indiqué dans son dernier rapport financier un total de 85,41 millions de jeux vidéo vendus. Au total, on parle de 766,41 millions de titres vendus depuis son lancement en mars 2017. Une moyenne de 7,40 titres par joueur. Des pourcentages disponibles pour très peu.

Il met même en lumière les performances commerciales de Metroid Dread, le dernier opus de la série, développé par MercurySteam, qui en seulement deux mois et demi a réussi à vendre plus de 2,74 millions d’unités ; sur le point de dépasser Metroid Dread (2,84 millions d’exemplaires) en tant que titre de Samus Aran le plus réussi de tous les temps.

Pour l’avenir, Nintendo est clair sur le fait que la stratégie consiste à continuer à publier des jeux de haute qualité. La deuxième partie tant attendue de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Bayonetta 3, Splatoon 3, Mario + Rabbids : Sparks of Hope, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp et Triangle Strategy ne sont que quelques-uns des titres ils se sont préparés pour une année 2022 qui se présente avec de nombreuses heures de divertissement à venir. Préparez vos valises.

Découvrez toutes les annonces de ce Nintendo Direct de février 2022 dans cet article. Quelle nouveauté avez-vous le plus aimé ?