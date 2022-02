Calendrier Nintendo Switch : Date de tous les jeux Nintendo Direct

LUDI - Calendrier bleu pour enfant dès 3 ans. Panneau en tissu brodé 53 x 38 cm. Accroche murale avec une corde et une lamelle en bois. 45 étiquettes amovibles - réf. 2096

Le calendrier permet d’apprendre les notions du temps qui passe tout en s’amusant Adapté pour les enfants à partir de 3 ans Un véritable jeu éducatif et un accessoire de décoration pour la chambre de l’enfant Il accompagnera votre enfant pendant 6 ans et est idéal pour lui apprendre à acquérir la notion du temps tout en devenant autonome Calendrier en tissu brodé, 100% coton, avec 72 éléments amovibles en feutrine En cas de pertes d'éléments, contactez le service après-vente français de LUDI sur la page "Contact" du site Ludi-france Existe en bleu et en rose Accroche murale par des liens et une lamelle en bois Apport éducatif : échange, partage