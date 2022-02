Xenoblade Chronicles 3 confirme de nouveaux détails : développement, personnages, musique et plus

Xenoblade Chronicles 3 est déjà une réalité. Nintendo a confirmé lors du Nintendo Direct de février dernier le développement du troisième opus numéroté de la série Monolith Soft, le quatrième si l’on compte le mémorable Xenoblade Chronicles X. Une plateforme, Nintendo Switch, et une date, septembre, date à laquelle les joueurs se trouvent pour découvrir les nouveautés de l’équipe de Tetsuya Takahashi. À cet égard, le réalisateur du jeu vidéo devenu protagoniste a expliqué en détail tout ce que nous devons savoir sur le titre.

Tetsuya Takahashi s’adresse aux fans : le développement est presque terminé

« Cela fait quatre ans depuis la sortie de Xenoblade Chronicles 2, et un an et demi depuis Xenoblade Chronicles : Definitive Edition. Maintenant, je vous apporte des nouvelles du nouveau jeu MONOLITHSOFT : Xenoblade Chronicles 3 », commence par dire Takahashi, qui sait qu’il est impatient d’offrir plus d’informations sur le jeu.

Mekonis est l’un des noms phares du jeu vidéo, comme nous l’avons vu dans la bande-annonce. La grande épée et le corps du titan d’Uraya sont les principales revendications de l’art avec lequel Xenoblade Chornicles 3 a été révélé, mais quels mystères cette illustration cache-t-elle ? Takahashi ne peut pas encore entrer dans les détails, mais il prévoit que « nous avons envisagé cette scène il y a longtemps », en particulier entre la fin de Xenoblade Chronicles et le développement de Xenoblade Chronicles 2.

« Nous pensons que cet épisode sera divertissant à la fois pour ceux qui ont joué à Xenoblade Chronicles ou Xenoblade Chronicles 2 et pour ceux qui viennent à la série pour la première fois », dit-il, de sorte qu’il est entendu que l’histoire aura un plus caractère indépendant ou moins, même si tout sera lié.

Xenoblade Chroniques 3

Personnages, musique et sens de la flûte

Masatsugu Saito est en charge de la conception des personnages pour Xenoblade Chronicles 3 ; le même artiste qui a assumé le rôle de concepteur pour les protagonistes de Xenoblade Chronicles 2. Koichi Mugitani gère une partie de l’art principal de la pièce. Cette familiarité au sein de l’équipe de développement se répercute également sur l’équipe musicale, car les compositions sonores incombent à l’équipe phénoménale de Yasunori Mitsuda, rejointe par Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu et Mariam Abounnasr.

Enfin, Takahashi se penche sur le rôle de la musique dans Xenoblade Chronicles 3 et, plus précisément, sur l’outil flûte, instrument fondamental de ce nouveau jeu vidéo. « La musique du jeu conserve la touche unique de Xenoblade Chronicles, mais présente un nouveau défi : celui d’intégrer une mélodie à base de flûte comme thème principal. Cet instrument est en fait l’un des aspects centraux du jeu. La bande-annonce comprend également d’autres éléments et thèmes de manière voilée. Nous partagerons petit à petit plus de détails à l’avenir. »

Xenoblade Chronicles 3 sera mis en vente exclusivement sur Nintendo Switch en septembre 2022.

source | Nintendo