Vivez un live sur Nintendo Switch en HD-2D ; un JRPG inédit de Square Enix

Square Enix a surpris les habitants et les étrangers lors du Nintendo Direct en février avec l’annonce d’un remake HD-2D de Live a Live pour Nintendo Switch. Non satisfait du remake HD-2D de Dragon Quest III, actuellement en développement, le légendaire jeu vidéo JRPG initialement publié en 1994 pour SNES arrivera pour la première fois en Occident complètement modernisé ; tant au niveau esthétique qu’au niveau des options.

Sa date de sortie est également confirmée : Live a Live arrivera le 22 juillet 2022 exclusivement sur Nintendo Switch en format physique et numérique. En Occident, Nintendo sera l’éditeur du projet ; même condition qu’avec des travaux tels que Triangle Strategy, prévu pour ce mois de mars.

Nintendo Switch vend de nombreuses consoles… et de nombreux jeux

Le dernier rapport financier de Nintendo publié pour le troisième trimestre de cette année, la période terminée le 31 décembre 2021, a produit des données surprenantes : la Nintendo Switch a vendu 103,54 millions d’unités depuis son lancement en mars 2017. Soit un chiffre de distribution supérieur à celui de la Wii. en seulement cinq ans. Une console destinée à battre encore plus de records et qui se trouve donc à « l’équateur » de son cycle de vie. C’est ce que Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, assure à ses investisseurs.

Au total, 766,41 millions de jeux vidéo ont été vendus sur Nintendo Switch à ce jour, en comptant les ventes aux formats physiques et numériques ; une moyenne de 7,4 titres par utilisateur. Rien qu’au cours du dernier trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 2021), 85,41 millions de jeux vidéo ont été vendus, un chiffre historique pour Nintendo bien qu’il n’ait pas eu de lancement majeur à égalité avec Zelda, Smash, Animal Crossing ou Mario que nous avions dans d’autres calendriers comme 2017, 2018 ou 2020.

L’avenir s’annonce tout aussi encourageant pour la firme japonaise, qui compte dans son deck la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Bayonetta 3, Splatoon 3, Mario + Rabbids : Sparks of Hope, Advance Wars 1+2 : Re- Boot Camp et Triangle Strategy, entre autres, comme grandes premières de 2022.

