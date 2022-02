Obi-Wan Kenobi a déjà une date de sortie sur Disney+ ; voici à quoi ressemble sa nouvelle affiche

Disney a confirmé que la série tant attendue Obi-Wan Kenobi arrivera ce 25 mai en exclusivité pour Disney+. La plateforme de streaming de Disney, qui a clôturé l’année avec 130 millions d’abonnés, est le lieu choisi pour découvrir ce qui s’est passé après les événements relatés dans l’épisode III de Star Wars. Pour célébrer le retour d’Ewan McGregor, qui revient pour jouer le désormais protagoniste, la firme nord-américaine a montré une nouvelle affiche spectaculaire que les fans les plus fervents sauront interpréter.

L’information arrive juste le jour même où s’est terminé The Book of Boba Fett, une série se déroulant dans la chronologie de The Mandalorian et dont nous vous avons proposé l’ultime épisode. Dès lors, l’univers Star Wars ne s’arrête pas : une série se termine et on sait déjà quand commence la suivante. Ceci, d’avance, est assez spécial.

Obi-Wan Kenobi arrivera à Disney+ le 25 mai : tout ce qu’il faut savoir

Ceux qui ont grandi avec la trilogie des épisodes I, II et III se souviendront surtout de la figure d’Ewan McGregor dans le rôle d’Obi Wan. Mais il n’est pas le seul visage reconnaissable dans cette production, puisque le revers de la médaille est Hayden Christensen, qui est de retour pour incarner Lord Dark Vador. Parmi les autres acteurs et actrices confirmés pour la très attendue série Obi-Wan figurent Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

Au niveau de l’intrigue, la série se déroulera dix ans après les événements relatés dans l’épisode III – La Revanche des Sith, à un moment où le Jedi se retrouve à chercher refuge après le grand changement de pouvoir : la République est tombée et commence maintenant la période de domination de l’Empire.

Avec Deborah Chow comme réalisatrice principale et Joby Harold comme esprit principal derrière le scénario, la production coïncidera avec le 45e anniversaire de la sortie originale de Star Wars en salles et se composera de six épisodes.

Hormis la série Obi-Wan Kenobi, prévue pour ce mois de mai, nous vous invitons à lire cet article, dans lequel nous passons en revue toutes les séries Star Wars confirmées sur Disney+ et tout ce que nous savons à leur sujet.

Polices | Disney; Variété