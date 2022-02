Wii Sports renaît sous le nom de Nintendo Switch Sports : tous les sports confirmés

Si vous faites partie de ceux qui ont perdu le dos en jouant à Wii Sports avec la Wii Mote, il y a de bonnes nouvelles. L’esprit de ce titre revient dans Nintendo Switch Sports, un nouveau titre développé par Nintendo pour l’hybride qui comprend non seulement des sports classiques, mais aussi d’autres nouveautés. Grâce à une bande-annonce, tous les sports qui seront disponibles ont été confirmés. Et ça sort quand ? 29 avril.

Le titre comprendra à la fois un mode multijoueur local et en ligne, il sera donc possible de défier des joueurs du monde entier. En utilisant les commandes Joy-Con, nous pouvons émuler les mouvements, en les combinant avec l’accessoire de sangle de jambe (inclus dans la version au format physique).

Nintendo a également annoncé un test en ligne, qui aura lieu entre le 19 et le 20 février. Ce sont les sports qui peuvent être pratiqués. Et cette fois sans Miis !

Tennis

Bowling

veste

Football

Badminton

volley-ball

Golf (à partir de l’automne)

Mario Kart 8 Deluxe reste le jeu Switch le plus vendu

Le titre Nintendo Switch qui a eu les meilleures performances sur le marché a été Mario Kart 8 Deluxe, un titre qui est toujours une adaptation du jeu vidéo Wii U. Cependant, depuis sa sortie, il a balayé le monde et aucun autre n’a réussi pour le déplacer de sa position de leader. Dans l’ensemble, Animal Crossing: New Horizons est sorti en 2020 et s’est rapidement hissé en tête du classement. Les chiffres appartiennent à décembre 2021, mais il manque encore quelques millions d’unités pour atteindre le jeu de kart avec Mario et compagnie.

Nous vous montrons ici quels sont les titres qui se sont le plus vendus sur Nintendo Switch :

Mario Kart 8 Deluxe (43,35 millions)

Animal Crossing : Nouveaux Horizons (37,62 millions)

Super Smash Bros Ultimate (27,40 millions de dollars)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild (25,80 millions de dollars)

Pokémon Bouclier/Épée (25,80 millions)

Super Mario Galaxy (23,02 millions)

Super Mario Party (17,39 millions)

Pokémon Let’s Go Pikachu/Évoli (14,33 millions)

Pokémon Brillant Diamant/Perle Scintillante (13,97 millions)

Ring Fit Adventure (13,53 millions)

Malgré le succès d’Animal Crossing : New Horizons, la seule extension développée est Happy Home Paradise. Les événements temporaires continuent de fournir de nouveaux contenus, mais de Nintendo, ils ont communiqué qu’ils n’avaient pas prévu de contenu payant supplémentaire, tel que l’extension. Quant à Super Smash Bros. Ultimate, le plan post-lancement a culminé avec le dernier pack de personnages. Masahiro Sakurai, son réalisateur, a déjà anticipé qu’il n’y en aura plus dans le futur et n’assure pas la continuité de la saga.