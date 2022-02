Xenoblade Chronicles 3 est une réalité : premiers détails

La mise à jour du site japonais de Monolith Soft a alimenté les rumeurs d’une éventuelle annonce dans les prochains jours. Que quelque chose se préparait au sein du studio était évident, mais lors du Nintendo Direct, le développement de Xenoblade Chronicles 3 a été officiellement annoncé, qui sera disponible sur Nintendo Switch à partir de septembre 2022.

Les Japonais ont montré la première bande-annonce et quelques petits indices de ce que ce JRPG tant attendu nous apportera. C’est un monde futuriste mélangé à des éléments traditionnels, qui nous amènera à vivre une nouvelle aventure pleine de dangers.

Les joueurs entreront dans le skin de Noah et Mio, qui sont pris au milieu d’un conflit entre les nations rivales Noah et Agnus. Selon le communiqué, six personnages des deux nations feront partie d’une histoire dont l’axe thématique sera la vie. Nous allons explorer un monde qui relie l’univers « les futurs de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2.

Nintendo s’intéresse aux NTF

Rien n’a été dit dans le Nintendo Direct sur les NFT, mais ceux de Kyoto ont évoqué ce sujet controversé lors de la période de questions et réponses qui a eu lieu lors de la réunion au cours de laquelle ils ont présenté leurs résultats financiers. A la question formulée par l’un des actionnaires, Mario’s a assuré qu’ils étaient intéressés par les produits blockchain, mais en même temps ils ont également exprimé à voix haute certains doutes :

« On s’intéresse à ce domaine, on pense qu’il a du potentiel », ont-ils commenté, avant d’ajouter : « On se demande quel plaisir ils peuvent procurer, c’est difficile à définir de nos jours ». La vérité est que les entreprises qui ont annoncé des projets de type NFT ont subi une vague de critiques, comme dans le cas des créateurs de Stalker 2, GSC Game World. Dès qu’il a dévoilé ses plans, les réseaux sociaux sont devenus une véritable ruche de commentaires colériques. Il ne leur a fallu que quelques heures pour reculer et revenir sur leur idée initiale.

Ubisoft continue d’expérimenter le monde de la blockchain. Il vient d’annoncer que les Lapins Crétins seront vus au Sandbox. Dans le même temps, ils travaillent également sur Ubisoft Quartz, un projet NFT qui a reçu de vives critiques de la part des fans. L’entreprise française a toutefois assuré dans des déclarations récentes que le public n’avait pas pleinement compris les avantages que ce marché peut lui offrir. Ils espèrent qu’à l’avenir, il sera plus facile d’expliquer les concepts et les objectifs qui sont fixés avec cette technologie en particulier.