Mario Kart 8 Deluxe annonce un DLC avec 48 pistes remasterisées : prix et détails

Mario Kart 8 Deluxe aura un pass d’extension en DLC payant avec un total de 48 pistes remasterisées. Dans le but d’étendre le titre à succès de Nintendo Switch, qui s’est vendu à 43 millions d’unités dans le monde en moins de cinq ans, il recevra cette année le soi-disant Mario Kart 8 Deluxe – Extra Tracks Pass. Nous vous donnons tous les détails ci-dessous, y compris la fréquence d’arrivée de tous ces itinéraires, le prix et la disponibilité.

« Nous avons travaillé sur la remasterisation de certains morceaux de la série Mario Kart », confirme Nintendo lors de ce Nintendo Direct. Et le garçon sont-ils. Avec les pistes des huit autres épisodes de la saga (oui, les huit, car les pistes de Mario Kart Tour sont également incluses), le huitième épisode recevra un total de 6 épisodes, chacun avec 8 pistes, échelonnés jusqu’à l’année 2023.

48 pistes en tout

6 livraisons de 8 titres chacune

Sortie échelonnée de 2022 à 2023

Prix ​​: 24,99 €

Première livraison : 18 mars 2022

Mario Kart 8 Deluxe sera étendu pour 24,99 euros avec 48 pistes

Au total, près de cinquante pistes emblématiques de toute la saga Mario Kart, transformant ainsi ce Mario Kart 8 Deluxe en une sorte de « Mario Kart Ultimate ». Du Wii Coconut Center au N64 Monte Chocolate ou au Tokyo Circuit Tour fera partie de la Livraison 1 de ce Extra Track Pass. Tous les circuits peuvent être appréciés en mode individuel ou multijoueur, comme le reste des circuits.

Le prix du Mario Kart 8 Deluxe Extra Tracks Pass est de 24,99 euros ; le premier lot sera disponible ce 18 mars 2022.

Tous les membres de Nintendo Switch Online + Expansion Pack n’auront rien à payer pour profiter de ce super pack de contenu pour Mario Kart 8.

Nintendo Switch domine le monde et règne au Japon

Avec 103,54 millions d’unités vendues dans le monde au 31 décembre, la Nintendo Switch est dans l’un de ses meilleurs moments ; Sans doute. Ses performances commerciales sont excellentes, avec quelque 24 à 25 millions de consoles expédiées chaque année. Avec ces données et après avoir dépassé Wii en moins de cinq ans – battant des records de ventes annuelles de jeux vidéo en cours de route – la société de Shuntaro Furukawa n’a pas encore envisagé de successeur.

S’adressant à ses investisseurs, le président de Nintendo estime que la console est à mi-chemin de son parcours commercial, il est donc parfaitement plausible que 2022, 2023 et 2024 restent complètement en territoire Switch au sein du grand N. Splatoon 3, Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Bayonetta 3 sont quelques-uns des jeux les plus remarquables du premier catalogue de cette année ; sans compter tout ce que nous avons vu dans ce Nintendo Direct de février.

Au Japon, rien qu’au pays du soleil levant, 75 des 100 jeux les plus vendus de 2021 étaient issus de Nintendo Switch, avec un Top-20 dans lequel seul le nom NSW apparaît. Monster Hunter Rise, Pokémon Brilliant Diamond et Glistening Pearl plus Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban étaient les grands dominateurs.