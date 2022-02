Triangle Strategy réapparaît et confirme une nouvelle version de test ; Maintenant disponible

Il ne pouvait pas manquer le Nintendo Direct. Square Enix a de nouveau montré Triangle Strategy, le titre de stratégie qu’il prépare exclusivement pour Nintendo Switch et qui sortira dans quelques mois seulement. La société japonaise a présenté une nouvelle bande-annonce et a annoncé une nouvelle version d’essai, qui permettra aux utilisateurs de jouer du chapitre 1 au 3.

Cette version d’essai est désormais disponible sur le Nintendo eShop. La société japonaise confirme également que les données de sauvegarde seront transférées vers la version complète une fois le produit acheté.

Serinoa part au combat

Dans Triangle Strategy, le joueur gère le destin de Serinoa, l’héritier de la maison Wolffort, qui commande tout un groupe de guerriers d’élite. Square Enix promet que les élections seront cruciales, elles devront donc être prises selon trois idéaux : profit, moralité et liberté. Tous ces concepts façonneront la vision du monde de Serinoa et influenceront l’évolution de l’intrigue.

Le jeu comprend un système pour décider des questions les plus importantes, qui consiste en différents personnages votant sur une échelle de conviction. Selon le site officiel, les alliés et les décisions qu’ils prendront changeront le destin de nations entières et de tout le continent de Norselia. Ce titre de stratégie propose un système de combat au tour par tour qui nous permet de placer des unités sur le champ de bataille, avec l’intention de prendre le contrôle et de rechercher des points avantageux à explorer.

Dans Triangle Strategy pour Nintendo Switch, qui sortira le 4 mars, nous aurons la possibilité de flanquer l’ennemi des deux côtés ou de l’attaquer par l’arrière afin de faire plus de dégâts avec un coup enchaîné. Il sera également possible d’utiliser la magie élémentaire pour bénéficier des éléments de l’environnement. Par exemple, si nous lançons un sort de foudre et le lançons contre l’eau, les adversaires en subiront les conséquences lorsqu’ils plongeront dans la surface électrifiée.