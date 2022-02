Advance Wars 1+2 ReBoot Camp a déjà une date de sortie

Le remake des deux classiques de Game Boy Advance a été retardé car ils avaient besoin de plus de temps pour peaufiner l’expérience de jeu, mais l’attente est presque terminée. Advance Wars 1+2 ReBoot Camp est de retour lors du Nintendo Direct, que chez FreeGameTips nous avons suivi minute par minute. Le titre a été vu dans une nouvelle bande-annonce avec des détails inédits, y compris la date de sortie. Comme on le sait, le retour attendu aura lieu le 8 avril.

En dessous de ces lignes, vous pouvez profiter d’une nouvelle bande-annonce officielle, qui montre certaines de ses principales caractéristiques.

Quels changements ce remake introduit-il ?

La production, en charge de Nintendo elle-même, reprend les deux premiers jeux vidéo et modifie son aspect visuel, désormais tridimensionnel. L’aventure elle-même continue de conserver ses mêmes bases jouables, ainsi que l’intrigue d’antan. Dans cette adaptation sur Nintendo Switch, nous dirigerons nos soldats en tant que conseillers stratégiques de l’armée Orange Star.Depuis cette position de commandement, nous déplacerons les troupes par voie terrestre, maritime et aérienne. L’objectif? Battez des ennemis, capturez des villes et saisissez des bases pour assurer la victoire et assurer la paix.

Des éléments tels que le type de terrain ou la météo sont cruciaux, car ils peuvent changer le cours de la bataille et l’histoire, qui comprend les campagnes d’Advance Wars et Advance Wars 2 : Black Hole Rising. C’est vrai, Andy, Max et Sami font partie des personnages qui font leur apparition. Naturellement, chacun a ses propres pouvoirs, forces et faiblesses JO. Le premier d’entre eux est un expert en réparation d’unités, tandis que Sami est capable d’améliorer les compétences des troupes. Il va sans dire que les rivaux utilisent également des pouvoirs OJ, vous devrez donc faire très attention à leurs mouvements.