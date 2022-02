The Wolf Among Us 2 : premier trailer avec Bigby Wolf et sortie sur PC et consoles en 2023

The Wolf Among Us 2, la suite de l’aventure originale de Telltale Games, a été vue pour la première fois avec une bande-annonce que vous pouvez voir au-dessus de ces lignes et qui anticipe à la fois l’utilisation d’Unreal Engine et une fenêtre de lancement pour 2023 sur PC , PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Cela a été partagé par les responsables lors d’un événement en direct avec Geoff Keighley de The Game Awards en tant que présentateur.

Le grand méchant loup revient avec son style personnel intact

Ainsi, Bigby Wolf, également connu sous le nom de Big Bad Wolf, reviendra six mois après le cliffhanger à la fin de la première saison dans une nouvelle aventure qui reprendra les événements du titre original. Et c’est que grâce à ce premier aperçu vidéo, nous pouvons profiter des premières scènes en jeu d’un titre développé sous l’Unreal Engine et qui a été complètement redémarré en 2019 après avoir repris le projet des vétérans Telltale via son nouveau studio, Ad Hoc Studio .

D’autre part, le même casting de voix du jeu original est confirmé, donc les fans de l’adaptation des bandes dessinées Fables peuvent être tranquilles. A tel point que le même style visuel proche des romans graphiques sera maintenu, profitant des avantages de la technologie actuelle ; d’autre part, on s’attend à ce que les décisions des joueurs continuent d’être essentielles dans le développement de chaque jeu.

Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de date précise au-delà de l’annonce de l’année 2023 comme fenêtre de lancement sur les systèmes PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il est prévu qu’au cours de cette année, de nouvelles informations sur le développement du titre soient partagées au-delà de l’art principal et de ses premières captures d’écran présentées aujourd’hui.

source | polygonal