CoD Vanguard nous emmènera en Égypte dans Terra Maledicta, le nouveau chapitre des zombies

Call of Duty : Vanguard Season 2 nous emmènera dans le nouveau chapitre du mode zombies. Terra Maledicta nous emmènera combattre des morts-vivants dans les déserts de l’est de l’Egypte. Treyarch Studios, responsable de cette partie du jeu, proposera à nouveau un point de rencontre où le reste des modes de jeu pourra être connecté. Nous connaissons déjà les premiers détails.

Que sait-on de Terra Maledicta dans Call of Duty : Vanguard ?

Les forces de l’Éther Sombre se relèveront après notre passage à travers Der Anfang. Si nous survivons assez longtemps, nous affronterons Zaballa la menteuse, une puissante entité d’outre-tombe connue comme l’une des « sœurs de l’agonie » au service de Kortifex. Treyarch souligne que le vrai visage de Zaballa « se cache derrière trois masques ». « Cela vous donne la force de combattre les opérateurs », expliquent-ils. Il sera résistant « à de nombreuses formes d’attaques ».

Les nouvelles menaces s’accompagnent de nouveaux outils. Le bouclier de décimation offrira des avantages défensifs accrus et une capacité unique qui n’a pas été partagée avec les données. De plus, l’arme à faisceau classique reviendra au mode dans le cadre de la boîte mystère et du butin pendant les matchs.

Le bouclier peut être obtenu en accomplissant une mission d’histoire spéciale, mettant en vedette Vercanna. « Une série d’objectifs spéciaux et de révélations narratives feront avancer la saga Dark Aether, alors que les joueurs recherchent la page manquante du tome des rituels qui pourraient détenir la clé pour vaincre Von List et Kortifex », révèle Treyarch.

Non seulement les missions reviendront au mode : aussi les Easter-eggs. Terra Maledicta s’adresse directement au fan nostalgique de Black Ops 2. «Les Easter-eggs secondaires reviendront dans les zombies Vanguard, cette fois inspirés de la carte classique de Black Ops II, Origins. Prenez une pelle et trouvez l’équipement caché à travers le désert, et creusez plus profondément pour découvrir tous les secrets que Terra Maledicta a à offrir. »

Source : Blog Call of Duty