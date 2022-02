Call of Duty continuera sur PlayStation : Microsoft s’engage pour l’avenir

Microsoft règle les rumeurs : Call of Duty continuera à arriver sur les consoles PlayStation. Ceux de Redmond sont clairs après quelques semaines au cours desquelles la permanence de la saga en dehors de l’écosystème Xbox a été mise en doute. Cependant, c’est la société elle-même qui rend public son engagement envers les joueurs PS5 et PS4.

Call of Duty : Avant-garde

Call of Duty sera toujours sur PlayStation

« Nous reconnaissons que les régulateurs peuvent avoir d’autres questions importantes lorsqu’ils examinent notre acquisition d’Activision Blizzard », commence la société dans un communiqué sur son blog officiel. « Nous nous engageons à clarifier chacun d’eux, tout en répondant publiquement à deux d’entre eux. »

« Pour être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d’autres jeux Activision Blizzard populaires disponibles sur PlayStation via tout accord existant avec Activision. Et nous nous sommes également engagés auprès de Sony à les publier sur PlayStation au-delà de tout accord existant et à l’avenir, afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu’ils aiment », explique Microsoft.

Il souligne qu’ils sont également « intéressés » à suivre une approche similaire avec Nintendo. « Nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour l’industrie, pour les joueurs et pour notre entreprise. »

Quelques jours après avoir annoncé le rachat d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, Phil Spencer est sorti pour partager son « envie » de garder la saga sur PlayStation. La déclaration de Microsoft confirme la tendance qui se poursuivra à l’avenir, à savoir que Call of Duty restera multiplateforme.

Cela peut vous intéresser :

Source : Microsoft