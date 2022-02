Horizon Forbidden West partage la première vidéo tournant sur une PS4 de base

Horizon Forbidden West a partagé un nouvel extrait dans lequel la version PS4 est le protagoniste. En 22 secondes de vidéo, on peut voir Aloy se promener sur scène. À en juger par les images, la qualité graphique est assez élevée pour du matériel qui aura 10 ans sur le marché en 2023.

Cet aperçu survient quelques semaines seulement après avoir vu la version PS4 Pro et, à cette occasion, il a été publié le jour même où ils ont confirmé que le titre avait franchi la barrière Gold, c’est-à-dire que son développement était officiellement terminé.

Angie Smets, productrice du titre, a assuré dans une entrée au blog PlayStation la confiance que Guerrilla a avec les deux versions. Qu’il soit joué sur PS4 ou PS5, les utilisateurs pourront « profiter de la meilleure expérience sur chaque plateforme ».

Michelle Jenner revient dans le rôle d’Aloy

L’actrice a confirmé son retour en jouant le personnage dans la suite d’Horizon Zero Dawn. « Cela a été un réel plaisir de me remettre à la place d’Aloy », déclare Michelle Jenner au début de la bande-annonce de la version espagnole. « Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien et d’affection, vraiment, je vous ai toujours été très reconnaissant. »

Rappelons qu’Horizon Forbidden West devrait être lancé sur le marché le 18 février sur PS5 et PS4. Si vous l’avez réservé au format numérique via le PS Store, vous pouvez démarrer le préchargement à partir du 11. Bien sûr, vous devrez libérer au moins 96,35 Go sur votre disque dur. Nous nous rapprochons de voir l’un des principaux chevaux de bataille PlayStation pour ce 2022.

Cela peut vous intéresser :

Source: PlayStation sur Twitter