The Batman de Robert Pattinson confirme son lien avec le méchant emblématique de Superman

The Batman, le nouveau film de DC Dark Knight réalisé par le réalisateur Matt Reeves et l’acteur Robert Pattinson dans le rôle de Batman/Bruce Wayne, est destiné à lancer un nouvel univers du célèbre justicier de Gotham au cinéma. Un univers qui lui est propre et qui a déjà été confirmé en dehors de l’actuel DC Extended Universe ou DC Extended Cinematic Universe. Même ainsi, The Batman n’abandonne pas les clins d’œil aux autres personnages et super-héros de DC Comics; à tel point qu’un roman en tant que préquelle du film mentionne directement un méchant emblématique de Superman comme Lex Luthor et la ville de Metropolis.

Un univers Batman en expansion

C’est ainsi que le média CBR le reprend, pointant directement vers une phrase qui peut être lue dans ledit roman, un travail qui a également déjà partagé d’importants spoilers sur la figure d’Enigma dans le film, quelque chose que nous n’allons pas entrer dans . Poursuivant avec le sujet à l’étude, dans le roman, on nous présente un personnage nommé Dex qui confirme l’existence à la fois de LexCorp (et par conséquent de Lex Luthor) et de la ville de Metropolis, deux icônes directement liées à la figure de Superman.

Lex Corp dans le jeu vidéo DC Universe Online

«Peut-être fuir à Metropolis. J’ai entendu dire que la LexCorp Race Team développait de nouveaux types de technologie mécanique », explique Dex dans le roman, confirmant ainsi l’existence de LexCorp dans le même univers que The Batman. Rappelons-nous que ce n’est pas la première fois que des allusions apparaissent dans The Batman à propos d’autres personnages de DC ; À tel point que pendant le tournage du film, des photographies d’une prétendue fête d’Halloween avec des personnes déguisées en Superman et Wonder Woman ont été divulguées.

Le Batman ouvre exclusivement dans les salles le 4 mars 2022.

source | RBC