Conan Chop Chop aura une démo et confirmera la date de sortie

Mighty Kingdom et Funcom ont annoncé que Conan Chop Chop arrivera en magasin le 1er mars pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. De plus, lors d’un événement auquel FreeGameTips a participé, ils ont également révélé que tous les joueurs auront la possibilité d’essayer une démo très prochainement. Ce sera lors du Steam Next Fest, un événement qui aura lieu entre le 21 et le 28 février et qui nous permettra d’essayer plusieurs jeux qui s’apprêtent à arriver sur la plateforme Valve.

Ce titre particulier est né comme une blague du poisson d’avril et a fini par se rassembler dans une vraie proposition. Après plusieurs années de développement, le studio finalise et peaufine le produit pour son lancement. Les joueurs seront immergés dans un monde d’épée et de sorcellerie, mais avec une touche légère qui se reflète à la fois dans la conception des personnages et dans les décors.

Roguelite et action

Le jeu vidéo utilise un système de combat qui s’inspire directement du genre hack’n slash, donc des combats sauvages auront lieu sur le champ de bataille. De plus, Conan Chop Chop a été conçu avec l’élément roguelite à l’esprit, de sorte que tous les lieux et cartes seront générés de manière aléatoire. La mort signifie le redémarrage du jeu, bien que la conception procédurale garantisse que chaque tentative est différente.

Gérer Conan est une possibilité réelle. Au total, quatre héros avec qui on pourra se battre aussi bien en mode solo qu’en coopératif en ligne et local. De Mighty Kingdom, ils assurent que l’expérience sera quelque peu différente selon que nous l’abordons seul ou en compagnie, car dans ce dernier cas, ce sera un peu plus simple. Ceux qui préfèrent une approche plus purement roguelite peuvent préférer courir en solo.