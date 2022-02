CoD Warzone confirme toutes les nouveautés de la saison 2 et une mécanique importante

Call of Duty: Warzone recevra des changements importants dans Caldera une fois le contenu de la saison 2 débarqué. À partir du 14 février, nous pourrons explorer de nouvelles zones tout en utilisant un élément sans précédent: le gaz Nebula V. Comme nous avons pu le voir dans son scène de l’intrigue (située en haut de l’actualité), l’arme biologique jouera désormais un rôle important.

Voici comment fonctionne Nebula V dans Call of Duty: Warzone

Le gaz sera introduit sous deux formes dans la bataille royale. Le premier fera partie des avantages du terrain. Lors de l’ouverture des boîtes à butin, vous trouverez des boîtes de munitions similaires à l’image que nous ont laissée les munitions vulnérables. Ce chargeur unique fera que votre arme tirera des projectiles qui émettront un nuage de gaz toxique.

Si vous parvenez à abattre un ennemi, il émanera de son corps Nébuleuse V. Si un coéquipier veut le ranimer, il ressentira les mêmes effets que lorsqu’il est hors du cercle : il toussera, l’empêchant de voir clair et prenant un petit pourcentage de dégâts d’empilement. Naturellement si vous êtes équipé d’un masque à gaz cela réduira sa durée de vie.

Le deuxième mode d’utilisation qui est introduit passe par la bombe Nebula V. De Raven Software, ils assurent que ce sera « l’un des objets les plus rares » du jeu. Il est ajouté à votre inventaire en tant que killstreak au cas où vous parviendriez à le trouver. Avec lui, vous pouvez bombarder une zone de votre choix avec le gaz. Cet endroit restera inondé par Nebula V jusqu’à 2 minutes après son explosion.

Leur potentiel offensif aura leur réponse sous la forme d’une contre-mesure. Une autre des améliorations sur le terrain qui sont ajoutées est la station de décontamination portable. Une fois placé, il libérera de l’air pur pendant quelques secondes à la fois dans les zones de Nebula V et à l’extérieur du cercle. Toutes ces stations placées apparaîtront sur la mini-carte des survivants, vous ne serez donc pas en sécurité à l’intérieur.

Armes : voici comment la Yeti Task Force est renforcée

Anna Drake, Thomas Bolt et Gustavo Dos Santos seront le trio qui fera partie de la nouvelle équipe de la Seconde Guerre mondiale. Seul le premier sera inclus au lancement, qui sera accompagné des armes qui débarqueront cette saison.

Le premier d’entre eux est le fusil d’assaut KG M40, dont la plage de dégâts est similaire au NZ-41. Son allure allongée révèle un châssis quasiment dépourvu de châssis ; cela pourrait ressembler à une mitrailleuse légère. Une fois que vous l’aurez essayé, vous verrez que ses performances sont plus polyvalentes que celles-ci.

Au cours de la même journée 14, nous verrons également l’incorporation du Whitley, une mitrailleuse légère classique. Raven laisse entendre que ce sera une arme particulièrement efficace à longue portée, ce que les joueurs de Warzone apprécieront. Lors des renforts de la saison on verra arriver la hache brise-glace et la mitraillette Armaguerra 43.

Caldera se renouvelle : nouveaux points d’intérêt

La guerre dans le Pacifique s’intensifie dans la saison 2. Les hélicoptères équipant Verdansk cèdent la place aux camions blindés. Sur la carte, vous les verrez patrouiller avec toutes sortes d’éléments défensifs. Il a des tourelles, des armures et répand des mines sur son passage. L’équipe qui parvient à les détruire sera sécurisée avec des objets de butin de grande valeur, y compris la chance de recevoir une bombe Nebula V.

L’usine chimique et les laboratoires souterrains sont les deux nouveaux points d’intérêt. Parmi ces derniers emplacements, vous en trouverez sept dispersés dans Caldera. En pratique, ils agissent comme les bunkers de la carte précédente, sauf qu’il semble que nous puissions y entrer sans aucune exigence. À l’intérieur, vous trouverez des munitions Nebula V, des masques à gaz et d’autres boîtes à butin. Dans les environs, vous trouverez des points de réapparition, c’est-à-dire des cordes qui vous soulèvent à une distance raisonnable afin que vous puissiez revenir en parachute vers d’autres endroits. Avec eux, vous pouvez naviguer plus rapidement entre les zones principales.

Ils ne peuvent pas non plus manquer des modes de jeu inédits. Caldera Clash nous amènera à capturer des zones dans un duel par équipe jusqu’à 48 joueurs répartis en escouades de 4 joueurs. Il permettra un équipement croisé entre Modern Warfare, Black Ops Cold War et Vanguard. D’autre part, Iron Trials reviendra sur Rebirth Island avec quelques variations, telles que sa division en duos, les différences d’équipe dans les coffres de butin et la vitesse de fermeture des cercles.

Source : Blog Call of Duty