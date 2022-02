C’était l’appel de Marvel Studios à Charlie Cox pour qu’il revienne en tant que Daredevil dans l’UCM

Charlie Cox, l’acteur bien connu qui a donné vie à Matt Murdock / Daredevil dans la série à succès Netflix, a expliqué comment il a reçu la nouvelle de son retour au personnage après l’annulation de l’émission, désormais sous l’égide de Marvel Studios . Tout cela à la suite de son apparition dans Spider-Man: No Way Home, une apparition qui a confirmé que Daredevil est prêt à rejoindre le reste des super-héros UCM. Mais comment la nouvelle de son retour est-elle arrivée ? L’acteur en a parlé dans une récente interview accordée à HeyUGuys (via Comic Book Movie), racontant comment il a rencontré Kevin Feige avant l’actualité, sans que le directeur de Marvel Studios n’en dise quoi que ce soit.

Daredevil : de Netflix à Marvel Studios

A tel point qu’en 2019 Charlie Cox a fait une pièce de théâtre avec Tom Hiddleston et Kevin Feige est allé le voir, où il a rencontré le responsable de l’UCM : « J’ai fait une pièce de théâtre en 2019 avec Tom Hiddleston et Kevin Feige est venu le voir. Et, vous savez, je suis allé lui serrer la main et lui ai dit « Salut » et il a dit à quel point il avait aimé la pièce. Il n’a jamais mentionné Daredevil ou quoi que ce soit. Il s’avère donc qu’il est aussi un très bon menteur », dit Cox en riant.

Après cette première rencontre, Cox ne savait plus rien de Feige; D’ailleurs, depuis la fin de Daredevil sur Netflix, il n’a jamais reçu de nouvelles sur l’avenir de son personnage : « J’ai reçu l’appel en plein confinement à l’été 2020 et on a tourné Spider-Man en mars 2021. Alors J’ai dû le garder secret pendant près d’un an. Alors oui, ça a été intense. C’est un soulagement de pouvoir en parler. Vous savez, recevoir cet appel téléphonique a été un moment qui a changé ma vie, vraiment. Ma relation avec ce personnage et le MCU était morte et enterrée, je n’avais rien entendu depuis longtemps et comme cela faisait quelques années, j’ai décidé de passer à autre chose. C’était incroyablement inattendu et sorti de nulle part. »

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation sur les projets dans lesquels Charlie Cox apparaîtra en tant que Daredevil, bien qu’il pointe plusieurs camées dans les séries Disney + avant de passer à sa propre série ou d’apparaître dans un film.

source | Film de bande dessinée