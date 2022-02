Les Lapins Crétins d’Ubisoft arrivent dans le jeu Blockchain The Sandbox

The Sandbox, le jeu vidéo qui s’appuie sur la technologie blockchain et les propres créations de ses utilisateurs, a annoncé un accord de collaboration avec Ubisoft pour amener l’un de ses personnages les plus mythiques, les Lapins Crétins, au titre. Cela a été annoncé dans un communiqué publié sur le site officiel, où ils ont conclu l’accord et révélé les premiers détails.

Les personnages et objets Voxel basés sur la série seront disponibles dans le jeu pour les joueurs et les créateurs, qui pourront les utiliser pour concevoir leurs expériences à l’aide de l’éditeur VoxEdit et des outils Game Maker. Ils en ont également profité pour montrer un premier aperçu des Lapins Crétins à travers une bande-annonce officielle, que vous pouvez voir ci-dessous.

Une expérimentation pour Ubisoft

« Nous sommes ravis d’amener les Lapins Crétins dans la communauté The Sandbox, ainsi que d’encourager les joueurs à créer leurs propres expériences originales en incorporant des éléments de notre propriété intellectuelle de jeux vidéo », a déclaré Guillaume Mammi d’Ubisoft. « Nous avons hâte de voir comment ils embrassent le monde des Lapins Crétins. » Le dirigeant a souligné que cette nouvelle collaboration est « une belle opportunité pour Ubisoft » face à l’expérimentation des métaverses et de leurs marques.

Le co-fondateur de Sandbox, Sébastien Borget, déclare vouloir s’associer aux entreprises et aux propriétés intellectuelles que les joueurs adorent aujourd’hui, sans oublier les personnages et les objets que les créateurs peuvent utiliser dans The Sandbox. « Nous sommes fiers d’accueillir Ubisoft dans une entreprise en avance sur son temps qui comprend et respecte la communauté ouverte du métaverse. »

Ubisoft est entré de plein pied dans l’univers de la technologie blockchain avec Ubisoft Quartz, une expérimentation qui a jusqu’à présent provoqué des réactions négatives au sein de la communauté des joueurs. En ce qui concerne les métaverses, des entreprises comme Bandai Namco ont déjà annoncé des projets dans ce sens.

source | Ubisoft