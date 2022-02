À débattre : GTA 6 et le rachat de Bungie par PlayStation

Le monde du jeu vidéo ne cesse de nous étonner. Qu’il y ait un nouveau Grand Theft Auto en développement est quelque chose que nous pouvions sentir, mais maintenant c’est confirmé à cent pour cent. Le titre est en cours et Rockstar Games a donné les premiers détails ; bien qu’il n’ait pas indiqué son nom ni sa date de sortie. C’est le premier sujet de notre débat, que peut-on attendre de ce nouveau titre de la saga ?

Nous vous disons nos idées et ce que nous aimerions — et ce que nous n’aimerions pas — être présents dans GTA 6, le successeur de GTA 5, un jeu vidéo capable de vendre la bagatelle de 160 millions d’unités. L’industrie a beaucoup changé; ainsi que les progrès technologiques et les habitudes de consommation. Plus d’options de personnalisation ? Des environnements destructibles ? Plusieurs protagonistes ? Nous passons en revue toutes les possibilités.

GTA 6, quand sortira-t-il ? Paris et cotes

D’un autre côté, s’il y a seulement un épisode nous parlions de l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft, cette fois nous faisons de même avec l’accord d’achat de Bungie par PlayStation ; bien que l’équipe de Destiny continue d’être totalement indépendante. Au cours du deuxième bloc du programme, nous décomposons toutes les informations sur cet achat, qui a une valeur de 3 600 millions de dollars, et nous essayons de raisonner ce que cela signifie pour Sony, la raison de cette condition de studio multiplateforme et comment Microsoft et PlayStation avanceront dans leur recherche de nouvelles études pour son écosystème.

Concernant le Nintendo Direct de ce mercredi, on ne peut que commenter son annonce, puisqu’il nous a surpris en plein enregistrement et on ne sait pas ce que Nintendo aura montré dans la nuit de ce 9 février 2022.

Accompagnez Paula, Borja, Alejandro et Sergio Carlos dans ce programme. Rendez-vous dans quelques semaines avec les dernières nouvelles. Quelles surprises le monde passionnant des jeux vidéo nous réserve-t-il ? La semaine prochaine c’est au tour de l’équipe rétro.

Merci d’avoir écouté le MeriPodcast. Nous vous rappelons que vous pouvez écouter chaque programme sur YouTube, iVoox, iTunes et Spotify.