Evil Dead : The Game est exclusif à Epic Games Store sur PC ; éditions confirmées

La terreur d’Evil Dead: The Game sera difficile à trouver pendant quelques mois. Après un délai de dernière minute, le titre produit par Saber Interactive et développé par Boss Team Games est désormais disponible à la réservation sur l’Epic Games Store. Sans surprise, il a été confirmé que la production sera exclusive à la boutique des créateurs de Fortnite. De même, les deux éditions qui seront disponibles ont été découvertes.

En plus de l’édition standard (31,99 euros), qui comprendra le jeu de base, il y aura également une édition Deluxe (47,99 euros). La différence est que ce dernier viendra avec le season pass. D’autre part, comme incitation à la réservation, il sera possible d’obtenir ces deux skins gratuits :

Costume d’employé Ash Williams S-Mart

Costume de gentleman Ash Williams Gallant

Quatre contre le démon Kandarian

Dans Evil Dead: The Game, nous entrons dans l’univers du cinéma à travers un titre multijoueur asymétrique, dans lequel nous serons Ash Williams et le reste de ses amis et compagnons en difficulté. Au total, quatre survivants exploreront, pilleront et rechercheront des objets dans le but de sceller la faille des mondes. Un autre joueur s’occupera du démon Kandarian et tentera de traquer le groupe. Il s’inspire à la fois des trois films et de la série Ash vs. Evil Dead, produit par STARZ.

Evil Dead: The Game sortira le 13 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store). Le retard de quelques mois est dû au fait que le studio a besoin « du temps nécessaire pour bien faire les choses », afin que le fusil à pompe soit « pleinement chargé » et prêt à affronter les démons les plus macabres. Avec Friday the 13th et The Texas Chainsaw Massacre, c’est l’un des jeux vidéo contemporains basés sur des classiques du film d’horreur.

La version Nintendo Switch viendra plus tard.

source | Boulon de jeu