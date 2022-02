Resident Evil 4 : Capcom résout à l’amiable une plainte pour plagiat

L’artiste Judy A. Juracek a porté plainte contre Capcom et a accusé la société japonaise d’avoir volé et utilisé ses photos sans son consentement pour la création du logo emblématique de Resident Evil 4. La procédure judiciaire a débuté en juin 2021, mais a été résolue avant d’atteindre les tribunaux, bien que les détails spécifiques n’aient pas été précisés. Il assure, oui, que l’accord a été amical.

« Capcom et Judy Juracek ont ​​résolu à l’amiable leur différend concernant l’utilisation présumée des photographies de Mme Juracek dans les jeux Capcom. » Ainsi, la plainte a été retirée le 7 février dans le district du Connecticut, aux États-Unis.

L’acte d’accusation alléguait que Capcom s’était approprié au moins 80 photos de son livre Surfaces, qu’il aurait utilisé plus de 200 fois sans licence. Il a affirmé que les Japonais avaient illégalement utilisé ce matériel pour concevoir le logo de Resident Evil 4.

Plus d’accusations contre Capcom pour Resident Evil

Ce n’est pas la première fois que la firme japonaise se retrouve dans une situation similaire. En fait, peu de temps après la sortie de Resident Evil Village, le réalisateur Richard Raaphorst s’en est pris à Capcom et a affirmé que le studio avait volé l’un de ses designs pour l’introduire dans le jeu via l’un des boss finaux :

« En 2013, j’ai réalisé le film Frankenstein’s Army », a-t-il commenté sur les réseaux sociaux. « C’est un film fou plein de monstres avec mes propres conceptions de créatures. L’un d’eux a été utilisé sans mon consentement ni crédit dans le nouveau jeu vidéo Resident Evil.

Les rumeurs sur un éventuel remake de Resident Evil 4 ne s’arrêtent pas. Plus tangible est la version pour Oculus Quest, qui est sortie en 2021 et ajoutera le mode Mercenaires dans une future mise à jour. Resident Evil Village, quant à lui, est le dernier épisode principal et est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Le studio est plongé dans le développement d’une expansion de l’histoire.

