Battlefield 2042 : une pétition demande à EA de rendre l’argent pour "publicité mensongère"

Le lancement de Battlefield 2042 s’est produit entre les controverses. En plus des bugs et des problèmes qui surviennent généralement dans les titres de personnages en ligne au cours de leurs premières semaines, le manque de contenu et de fonctionnalités importantes ont été d’autres points controversés. Dans ce sens, la communauté a lancé une campagne sur Change.org pour exiger qu’Electronic Arts restitue l’argent aux clients qui en font la demande sur toutes les plateformes. Ils accusent la société de « publicité trompeuse » et de commercialiser le titre dans un état « injouable ».

La pétition sollicite le soutien de 75 000 signatures et a déjà obtenu la participation de plus de 54 000 personnes au moment où cette nouvelle est écrite. « La sortie de Battlefield 2042 par EA a été une arnaque pour tous les consommateurs qui ont acheté le jeu pour 70 $, en raison de la publicité trompeuse d’EA », indique la pétition. « Battlefield 2042 a coûté des millions de dollars aux clients en dommages et a provoqué la colère de milliers de consommateurs à travers le monde. »

La pétition sur Change.org.

Ils accusent EA de ne pas tenir ses promesses

Comme ils le rappellent (et citent les rapports des joueurs eux-mêmes), « Electronic Arts et DICE n’ont pas tenu bon nombre des promesses qu’ils ont faites au lancement et il est devenu injouable. » Et ils ajoutent : « Encore aujourd’hui, Battlefield 2042 a des bugs qui modifient drastiquement l’expérience ingame, au point que de nombreux membres de la communauté considèrent qu’il a été commercialisé inachevé. »

Ils se souviennent que Steam a permis la possibilité de retourner le jeu, mais ils soulignent que cela devrait être le cas sur le reste des plateformes, c’est pourquoi ils demandent que la pétition soit soutenue. Au cas où ils dépasseraient 50 000 signatures, ils promettent que l’un des meilleurs avocats du pays est prêt à porter plainte contre EA.

Battlefield 2042 n’a pas répondu aux attentes de l’entreprise. De DICE, ils ont retardé la première saison, bien qu’ils assurent qu’ils continueront à soutenir le produit. Il est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

