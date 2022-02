Starfield : Phil Spencer veut que ce soit le « titre le plus joué » de Bethesda

Starfield est appelé à devenir la grande première de fin 2022 dans l’écosystème Xbox. Ce qui sera le premier blockbuster majeur de Bethesda Game Studios dans le cadre de Microsoft Gaming avec Todd Howard a encore de nombreux mois pour boucler ce long développement. Sans surprise, Phil Spencer veut qu’il devienne le jeu vidéo le plus joué de Bethesda à ce jour lors de son lancement.

Lors d’une récente rencontre avec Axios, un média dirigé par le journaliste Stephen Totilo, le PDG de Microsoft Gaming et responsable de Xbox a reconnu le soin particulier qu’ils accordent à ce travail, qui ne se contentera pas d’être un grand titre ou un The Elder. Des défilements « dans l’espace », mais bien plus que ça. » Quand je regarde les équipes, quand Todd et moi parlons de Starfield, c’est comme : ‘Comment on s’assure que c’est le jeu de Todd Howard le plus joué ?’, explique-t-il.

Champ d’étoiles

Sur le chemin de Halo Infinite et Forza Horizon : Phil Spencer veut aspirer à ces chiffres

Phil Spencer reconnaît être « ravi » des chiffres de Forza Horizon 5 et Halo Infinite, dont la disponibilité dès le premier jour sur Xbox Game Pass et le nombre émergent d’utilisateurs qui arrivent d’une manière ou d’une autre dans l’écosystème Xbox ont permis aux deux productions de faire leurs débuts avec dossiers des joueurs. Pour en savoir plus, Forza Horizon 5 compte déjà plus de 15 millions de joueurs et Halo Infinite plus de 20 millions de joueurs… en quelques semaines.

Ce sont les miroirs dans lesquels vous voulez regarder Starfield, qui sortira le 11 novembre 2022 exclusivement pour les consoles Xbox Series X|S et Windows 10 PC. Forza et Halo « sont les jeux les plus joués de ces sagas parce que nous les avons rendus disponibles sur plus d’écrans que jamais, à travers plus de modèles commerciaux que jamais ». Plus d’options d’accès et plus de plates-formes, des conditions qui peuvent mener Starfield à une première triomphale.

À en juger par son développement, Bethesda a reconnu en décembre dernier avoir fait des progrès « énormes » et aucun retard n’est prévu. Bientôt, nous pourrons le revoir en mouvement. En attendant, nous rappelons qu’il ne manquera pas de valeurs de production : il sera entièrement localisé en Français, tant dans les textes que dans les voix.

