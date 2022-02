Apex Legends répertorié pour Xbox Series X/S et PS5 en Europe, aux États-Unis et à Taïwan

Qu’Apex Legends va avoir une version native pour les consoles de nouvelle génération est quelque chose que Respawn Entertainment n’a pas caché, bien qu’ils ne l’aient pas garanti à l’époque. Ils ont admis qu’ils travaillaient sur cette possibilité. Si à la mi-janvier le PlayStation Store avait leaké la présence de cette version, ce sont désormais les agences qui classent les jeux par âge en Europe, à Taïwan et aux Etats-Unis qui ont anticipé l’annonce officielle.

Comme publié par Gematsu, les puces Apex Legends pour Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 sont apparues sur les sites Web de PEGI, ESRB et l’institution en charge de la classification à Taiwan. Cela anticipe naturellement une annonce imminente. Electronic Arts et Repawn, quant à eux, ont apporté de nouveaux détails sur la saison 12, qui ajoutera la Légende Maggie la Féroce.

Que pouvez-vous attendre de la saison 12 d’Apex Legends ?

Le Battle Pass de la saison 12 comprend divers skins skins pour certaines des légendes, dans ce cas Seer, Loba, Crypto, Ash et Lifeline. Chacun d’eux a un ensemble spécial avec des skins, des charmes et d’autres objets pour le profil. En ce qui concerne le contenu gratuit, nous pouvons obtenir un skin Octane, des skins d’armes, des écrans de chargement, des pièces Apex ou un pack Apex. Maggie La Fiera est une guerrière impitoyable qui se distingue par sa tendance à créer le chaos partout où elle va.

Apex Legends est un produit gratuit. Il peut être apprécié sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, tandis que les joueurs Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 ont la possibilité de jouer grâce à la rétrocompatibilité, du moins pour le moment. On s’attend à ce que les versions natives optimisent le produit pour le matériel le plus puissant de la nouvelle génération.

source | Gematsu