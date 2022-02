Bayonetta 3 : Hideki Kamiya recommande de jouer Bayonetta 1 et 2 en premier pour le comprendre

Hideki Kamiya, membre fondateur de PlatinumGames et actuel PDG de Bayonetta 3, nous recommande de jouer d’abord à Bayonetta 1 et Bayonetta 2 avant de plonger dans le troisième épisode numéroté de la série. Ce travail, réalisé par Yusuke Miyata, arrivera exclusivement sur Nintendo Switch en 2022, et apparemment il y aura des détails de l’intrigue que nous ne pourrons comprendre que si nous jouons auparavant les deux œuvres originales.

S’adressant à IGN Japon (via VGC) : « J’aimerais que vous jouiez à Bayonetta 3 après avoir joué aux jeux précédents », dit-il. “Hemos escrito las historias del primer y el segundo juego de forma que pudieras disfrutarlos independientemente de con cuál empezaras, y no hay ninguna razón por la que no puedas seguir la historia y disfrutarla si empiezas con Bayonetta 3…”, avisa, ante tout.

Mais il est convaincu que « si vous avez joué à Bayonetta et Bayonetta 2, vous trouverez cela encore plus intéressant. Donc j’espère [los juguéis para] préparer le troisième match », termine-t-il.

Bayonette 3

Bayonetta (1) est disponible sur Xbox 360, PS3, Wii U, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Bayonetta 2, quant à lui, n’est disponible que sur Wii U et Nintendo Switch.

PlatinumGames promet que Bayonetta 3 dépassera nos attentes

Dans d’autres déclarations précédentes, PlatinumGames s’est montré très confiant avec le titre, dont l’action « est directement liée au cerveau ». Le jeu promet de dépasser nos attentes à chaque sortie. Dans le dernier rapport financier de Nintendo, il est répertorié comme un jeu vidéo 2022, mais il n’a pas de date de sortie. Peut-être sortirons-nous du doute dans le Nintendo Direct prévu dans la nuit de ce mercredi 9 février. Vous avez ici tous les détails de la présentation, qui se concentrera sur les titres qui arriveront au premier semestre 2022.

