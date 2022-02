Pokémon GO – Événement Saint-Valentin : date, heure, bonus, défis et missions

Niantic a annoncé l’événement Pokémon GO Valentine’s 2022. Comme chaque année, le jeu vidéo iOS et Android fêtera la Saint-Valentin avec un événement spécial qui nous permettra d’accéder à une multitude d’activités, un défi de collecte et différentes missions de recherche avec des récompenses. Tout d’abord, les débuts de Flabébé se démarquent, l’un des Pokémon les plus emblématiques de la belle région de Kalos. Nous passons en revue tous les détails de cet événement tant attendu, qui ne durera que quelques jours.

Événement Pokémon GO Valentine : date et heure confirmées

L’événement Pokémon GO Valentine’s 2022 débutera ce jeudi 10 février 2022 à 10h00 et sera disponible jusqu’au lundi 14 février 2022 à 20h00 heure locale. Pendant cette période, Flabébé, Floette et Florges feront leurs débuts dans Pokémon GO. De plus, Furfrou Cut Heart sera le nouveau changement de forme de Furfrou.

Les débuts de Flabébé dans Pokémon GO : les couleurs et comment les faire évoluer

Flabébé, Floette et Florges apparaîtront dans cinq couleurs différentes : rouge, jaune, orange, bleu et blanc.

Flabébé peut évoluer en Floette avec 25 Bonbons Flabébé.

Floette pourra évoluer vers Florges avec 100 Bonbons Flabébé + ayant obtenu 20 coeurs avec lui comme partenaire.

Bonus d’événement de la Saint-Valentin 2022

Doublez la durée des modules de leurre

Double Candy par prise

Votre partenaire Pokémon apportera des objets plus souvent

Global Challenge de la Saint-Valentin 2022 : tous les détails

L’événement comprendra un défi mondial du mercredi 9 février 2022 à 21h00 CET (12h00 PST) au mardi 15 février à 9h00 CET (00h00 PST). Pour participer, il vous suffit d’envoyer des cadeaux à vos amis. Lorsque les joueurs envoient suffisamment de cadeaux, ces bonus seront débloqués pour tous les Dresseurs du monde entier :

Bonus de défi mondial : triple bonbon par transfert

Objectif du défi mondial : envoyer 70 000 000 cadeaux

Défi de collecte

L’événement apportera avec lui deux défis de collecte sur le thème de la Saint-Valentin. Si nous les complétons, nous pouvons trouver une femelle Frillish et un mâle Frillish. Bientôt, nous saurons en quoi consistent ces défis.

Rencontres sauvages et attaques spéciales

Pokémon qui apparaîtra plus fréquemment. avec astérisque

ceux qui peuvent apparaître sous forme brillante/variocolor.

Chansey*

Plus*

Minun*

Volbeat*

illuminer*

Luvdisque*

Woobat*

Flabébé Fleur Rouge

Flabébé Fleur Bleue

Flabébé Fleur Jaune

Furfrou forme sauvage

Pokémon qui apparaîtra rarement

Miltank*

Audience*

Alomomola*

Flabébé Fleur Blanche

Flabébé Fleur d’Oranger

Récompenses pour les missions de recherche sur le terrain

Rencontre avec Pikachu*

Rencontre avec Évoli*

Rencontre avec Luvdisc*

Rencontre avec Ralts*

Rencontre (rare) avec un Frillish mâle

Rencontre (rare) avec la femelle Frillish

Rencontre (rare) avec Alomomola*

Rencontre (rare) avec Spinda avec motif coeur*

source | Pokémon GO Live