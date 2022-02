Lost Ark : toutes les améliorations et ajouts de la version de lancement, désormais disponibles

Lost Ark a fait ses débuts dans l’après-midi de ce mardi 8 février 2022 sur les marchés d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Océanie et d’Amérique latine. Le nombre d’utilisateurs essayant de s’immerger dans l’univers de ce MMORPG Smilegate et Amazon Games a été tel que beaucoup n’ont pas pu le télécharger directement sur Steam : les serveurs ont planté. Dans cet article, nous vous parlons de toutes les améliorations de la qualité de vie et des nouvelles fonctionnalités implémentées dans cette version occidentale.

Car Lost Ark et avait montré son potentiel en Asie ; plus précisément en Corée du Sud, où il s’est imposé comme l’un des titres les plus réussis du genre grâce à une communauté de centaines de milliers d’utilisateurs. Amazon Games a travaillé pour rendre cette version du jeu plus conviviale pour les publics de l’autre bout du monde, comprenant un total de 15 classes jouables (dont la sorcière, qui remplace l’invocateur de la bêta).

Améliorations de la qualité de vie de Lost Ark

Ajout d’améliorations de la sécurité des joueurs ; y compris les fonctionnalités de création de rapports pour les messages et les noms d’entités.

Mise à jour de l’interface du menu de guilde.

Améliorations de l’interface de la boutique.

Possibilité d’ajouter des comptes (similaire à l’ajout de la distribution) en tant qu’amis et de montrer avec quel personnage ils jouent.

Les listes d’amis ne sont plus liées aux personnages.

Possibilité de montrer le statut comme absent et d’envoyer un message à ceux qui essaient d’interagir avec nous.

Ajout de préréglages intégrés et possibilité de créer des préréglages personnalisés sur différents éléments (cartes, capacités, équipement, gemmes et autres).

Ajout de la prise en charge de DirectX 11 comme paramètre par défaut.

Principales caractéristiques de la version finale de Lost Art

15 classes jouables.

Chaque salle de discussion a une capacité de 100 joueurs.

Les joueurs peuvent afficher les journaux des messages avant d’entrer dans une salle de discussion et les messages envoyés depuis le moment où ils se sont déconnectés.

Les voix coréennes sont disponibles sur Steam en DLC.

Fonctions d’accessibilité pour ceux qui en ont besoin.

Ajout de la salle de croissance.

Ajout de la boussole de Procyon.

Ajout de Adventure Island (une fonctionnalité qui envoie les joueurs sur des îles qui ne sont disponibles que pour une période spécifique et limitée).

Ajout de jeux PvP personnalisés.

Ajout du mode spectateur.

Occidentalisation de l’Arche Perdue

Filtre de langage offensant.

Modération des messages et des comportements qui violent les codes de conduite d’Arkesia.

Échange de devises.

Power Pass : Ils peuvent être obtenus en complétant la quête principale (« Ealyn’s Gift ») dans le nord de Berne, nous recevrons un jeton Berne Power Pass via le courrier en jeu. Une fois le premier utilisé, un autre Power Pass sera envoyé par courrier en jeu.

Chaque compte ne peut obtenir que deux Power Pass.

