PS5 et PS4 recevront une nouvelle mise à jour avec toutes ces améliorations et nouveautés

PlayStation a annoncé une mise à jour majeure des logiciels PS5 et PS4 qui vise à intégrer de nouvelles fonctions, fonctionnalités et détails de qualité de vie que la communauté réclame depuis un certain temps. Avec une version bêta qui commencera à sortir à partir de ce 9 février, la première mondiale est prévue pour une date ultérieure (pour l’instant non disponible en Espagne). Cependant, nous connaissons déjà les principales fonctionnalités du patch, que nous résumons ci-dessous et détaillons ci-dessous :

Discussions de groupe ouvertes et fermées

Nouvelles dans les chats vocaux et Share Play

Ajustements de volume dans les discussions de groupe pour chaque participant

Game Base/Control Center ajoute des discussions de groupe

Nouvelles fonctions et fonctionnalités dans l’interface

Nouvelles options d’accessibilité

Nouvelles commandes vocales

Pour l’instant, ces fonctionnalités seront testées en version bêta pour certains utilisateurs qui seront avertis par e-mail dans les pays suivants : France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Canada et États-Unis.

Discussions de groupe ouvertes et fermées

Sur la base des commentaires de la communauté, PlayStation intégrera des discussions de groupe fermées (groupes) dans PS5 et PS4 où les joueurs sur invitation uniquement pourront se joindre ; qu’ils soient ou non sur la liste d’amis. Dans un groupe fermé, seuls les joueurs que nous avons invités peuvent entrer ; dans un open, tous vos amis peuvent entrer sans avoir besoin d’une invitation.

Nouvelles dans les chats vocaux et Share Play

Concernant les chats vocaux, nous aurons désormais un indicateur sur l’écran qui indiquera qui parle, ce qui nous permettra de les identifier plus facilement au cas où quelque chose devrait être signalé. D’autre part, avec cette mise à jour, nous pourrons démarrer Share Play directement depuis la carte de chat vocal. Nous n’aurons plus besoin de commencer par partager l’écran, puis d’activer le jeu partagé.

Ajustements de volume dans les discussions de groupe pour chaque participant

À partir de cette mise à jour, nous pourrons régler le volume de chaque joueur dans un chat vocal PS4, comme c’est déjà le cas sur PS5, de sorte que si quelqu’un a le son trop élevé (ou trop bas), déréglé par rapport à le reste, nous pouvons le configurer manuellement .

Game Base/Control Center ajoute des discussions de groupe

Game Base (Control Center) reçoit des améliorations. Les chats vocaux s’appelleront désormais Parties (nom exact à déterminer en Français). Pour faciliter l’accès à ces groupes vocaux, Game Base a été divisé en trois : Amis, Groupes et Messages. Plus commandé.

Nouvelles fonctions et fonctionnalités dans l’interface

L’interface PS5 vous permettra désormais de filtrer par sexe. Les jeux étaient auparavant filtrés par alphabet, ajout de bibliothèque ou plate-forme. Maintenant, nous pouvons facilement trouver le type d’expérience que nous recherchons à partir des filtres.

De plus, nous pouvons désormais conserver les jeux ou les applications que nous choisissons sur l’écran d’accueil en sélectionnant « Conserver à la maison » avec le bouton (Options). Avec cette fonction, il sera possible de conserver un maximum de cinq jeux et applications sur chaque écran d’accueil. D’autre part, à partir de maintenant, jusqu’à 14 jeux peuvent apparaître sur l’écran d’accueil et l’interface du menu Trophy a été visuellement mise à jour avec un nouveau look, comme vous pouvez le voir sur l’image.

Nouvelles options d’accessibilité

La mise à jour PS5 inclura désormais plus d’options de texte à l’écran et de langues pour Screen Reader, avec le russe, l’arabe, le néerlandais, le brésilien, le polonais et le coréen. Au total, quinze langues qui s’ajoutent à celles qui existaient déjà ; parmi eux, l’italien, l’allemand, l’anglais, l’Français, le latin, le français et le français canadien.

Nouvelles commandes vocales

La PS5 intégrera de nouvelles commandes vocales en anglais. Actuellement en test aux États-Unis et au Royaume-Uni.

source | Playstation