Tom Holland prêt à faire un film d’action en direct Jak & Daxter: « Je jouerais Jak »

Tom Holland, le jeune acteur qui est devenu mondialement célèbre pour avoir joué Peter Parker/Spider-Man dans l’UCM et qui est sur le point de sortir son nouveau film Uncharted (basé sur la populaire saga de jeux vidéo PlayStation), a manifesté son intérêt à jouer dans un adaptation en direct d’une autre saga Naughty Dog bien connue telle que Jak & Daxter. C’est ce qu’a assuré une récente interview accordée au média GameSpot, justement, en pleine promotion d’Uncharted.

Une adaptation « étrange et sombre » de Jak & Daxter

Ainsi, après avoir porté sur grand écran une saga aussi populaire et réussie qu’Uncharted (dans laquelle Holland incarne une version plus jeune de Nathan Drake), l’acteur s’est montré intéressé à continuer d’adapter les jeux vidéo au cinéma. A tel point qu’il a évoqué une autre saga du studio responsable des aventures de Drake, assurant qu’il serait intéressé à faire une version « étrange et sombre » de ces personnages.

« J’aimerais faire un film Jak & Daxter, et je jouerais Jak. Mais je le ferais avec A24, donc ce serait vraiment bizarre et sombre. Ouais, je ferais une adaptation en direct vraiment bizarre de Jak & Daxter », a déclaré Tom Holland, pointant directement le rôle principal dans le film potentiel. Rappelons qu’A24 est une société de production avec du contenu avec beaucoup de personnalité ; Parmi ses dernières oeuvres on retrouve After Yang, le prochain film de science-fiction avec Colin Farrell, ou encore la série Euphoria, avec Zendaya, co-vedette de ses films Spider-Man.

Les adaptations de jeux vidéo au celluloïd ne cessent de se produire avec des premières continues et des projets futurs ; À tel point que récemment Dwayne Johnson a assuré qu’il ferait cette année une annonce pour un film basé sur un jeu vidéo « brutal » auquel il joue depuis des années, alors que la suite du redémarrage de Mortal Kombat est déjà en cours.

source | GameSpot