Hellblade 2 « fera sentir Hellblade comme un jeu indépendant », déclare son directeur

Hellblade 2 n’est pas une question de bluff. Les attentes sont élevées pour Ninja Theory avec la suite de l’une des propriétés intellectuelles qui ont eu un impact au cours de la dernière génération. Tameem Antoniades, co-fondateur du studio et chef de projet, partage ce à quoi les fans peuvent s’attendre lors du retour de Senua.

« Le but avec Hellblade 2 n’est pas de le perfectionner, mais de créer une expérience plus raffinée et crédible », révèle Antoniades dans une interview avec le portail NME. « Son ambition en termes d’échelle est plus élevée. Je pense que Hellblade 2 donnera à Hellblade l’impression d’être un titre indépendant. »

Pour le réalisateur, il est essentiel de partir de la vraie vie pour transférer ce que l’on veut réaliser dans le monde numérique. Par conséquent, ils ont scanné plus de 40 emplacements en Islande. Melina Juergens, l’actrice derrière Senua, a également suivi une formation personnalisée par un expert pour effectuer une capture de mouvement de combat. « L’idée est la crédibilité, faire en sorte que les choses semblent réelles ou crédibles, et la meilleure façon de le faire est de tout construire à partir d’éléments réels », conclut-il.

Créé avec Unreal Engine 5

Senua’s Saga: Hellblade 2 sera l’un des premiers titres Unreal Engine 5 à arriver sur le marché. Bien que nous ne connaissions toujours pas son cadre de lancement, la société a partagé à certaines occasions le niveau de photoréalisme qu’elle a atteint. Son arrivée est attendue sur Xbox Series X|S et PC.

Dans ce lien, vous pouvez voir l’un des exemples. On voit le visage du protagoniste en deux versions, l’une propre et l’autre tachée de boue. « Senua a pris vie dans Senua’s Saga: Hellblade 2 grâce à notre développement de matériaux pour le skin et les yeux en utilisant des références du studio », ont-ils déclaré dans un tweet publié sur le compte officiel.

