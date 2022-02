Destiny 2 : La Reine Sorcière enrichira sa campagne avec des éléments des donjons

The Witch Queen mènera Destiny 2 dans sa cinquième année de contenu. La nouvelle extension apportera des changements importants à son état actuel, bien que l’un des éléments les plus attendus soit sa campagne. Il ne sera plus axé sur le fait d’être une simple procédure permettant de monter de niveau et de déverrouiller le nouveau pouvoir de rotation; l’équipe cherche à évoluer à partir d’autres expériences qu’elle propose déjà depuis quelques mois.

Bungie apprend de son passé : c’est la campagne Witch Queen

Des médias comme The Verge extraient ces impressions d’une présentation numérique. Tom Warren souligne que le royaume de Savathun, le cadre qui fera ses débuts avec cette extension, dégage la sensation d’un « Dreadnought 2.0 », le vaisseau Oryx que nous avons vu dans The Taken King, la première extension majeure de Destiny.

« Le royaume de Savathun comprendra également une tonne de secrets à découvrir tout au long de la campagne de The Witch Queen, Bungie se rapprochant du type de contenu que nous voyons généralement dans les quêtes exotiques ou les mécanismes trouvés dans les donjons », révèle Warren. Dans la campagne, nous devrons « penser comment faire notre chemin » et « éviter les ruses de Savathun, la reine des mensonges ».

Quelque chose que nous savions déjà est le nouveau saut de difficulté. Les joueurs pourront jouer les missions de la campagne en mode légendaire. Les ennemis seront plus difficiles à battre, mais doubleront le butin qu’ils laissent derrière eux.

La mise à jour qui accompagnera The Witch Queen intégrera quelques ajustements au moteur graphique. Les performances HDR sur les écrans compatibles s’amélioreront. Des correctifs ont également été apportés entre ceux qui jouent à Destiny 2 sur plusieurs moniteurs. Les responsables soulignent qu’il existe d’autres impulsions graphiques qu’ils ne peuvent pas révéler pour le moment.

Rappelons que Destiny 2 : La Reine Sorcière sera commercialisé à partir du 22 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

